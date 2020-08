Caridad en la verdad

Aristóteles considera a la Justicia como la suma de todas las virtudes humanas, y por ello la más importante (Ética a Nicómaco). Él nos enseñó que las virtudes no son solo ideales, sino que deben ponerse en práctica. La práctica de la Justicia es la equidad.

En la Carta Encíclica Caritas In Veritate, 2009, el Sumo Pontífice Benedicto XVI, advierte que “Hay formas excesivas de protección de los conocimientos por parte de los países ricos, a través de un empleo demasiado rígido del derecho a la propiedad intelectual, especialmente en el campo sanitario.”Partiendo de esta observación de una encíclica, podemos pensar que es hora de regular con mayor detalle el derecho de los pueblos al acceso a todo conocimiento que permita resguardar la salud y la vida de las personas, sin que ello implique, como ha sucedido históricamente para nuestros países en vías de desarrollo, asumir deuda financiera que pueda comprometer y de hecho compromete, como expresó el Presidente la salud y la vida que se buscan proteger. No es casual que a la vez que se reestructura una deuda de legitimidad harto dudosa, que no generó desarrollo alguno para el castigado pueblo argentino, se enfrente a su vez el debate sobre el estatus de las vacunas como bienes públicos globales. La salud como negocio o como derecho.

Las autoridades sanitarias insisten en que “resulta más necesario que nunca volver a una disciplina colectiva”. Se lanzan campañas “seamos responsables”: pero lo cierto es que hace tres décadas que vivimos en un sistema que promueve el hiperindividualismo y el egoísmo, donde cada uno se “salva solo” e incluso aprovechándose de los demás. Pedirle “responsabilidad” a esta sociedad es por momentos un contrasentido. La ética se construye. Pero es un proceso y toma tiempo. En Argentina hace décadas que rige una ética antipública. Antisector público. Y esa ética (que ya Borges vio bien) no genera individuos “responsables.”

La mitad de los fallecidos en todo el mundo murieron por no disponer de atención médica. Ésta fue la premisa de la cuarentena estricta: prevenir esto.

*Director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado argentino.