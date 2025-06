Demasiado silencio que comienza a ceder

La defección estratégica que normalmente se les atribuye a sectores del Poder Judicial cuando ciertos jueces solo agilizan las causas contra el gobierno de turno hacia el final de su mandato, cuando ya no tiene la misma capacidad de daño, en el primer año y medio de Milei fue patrimonio de parte no menor de la dirigencia.

Quizás no tenga que sorprendernos que haya sido un actor, Ricardo Darín, con su metáfora del precio de las empanadas, y no el presidente de la Unión Industrial durante

2024, quien haya denunciado el encarecimiento en dólares de los precios internos de bienes para consumo, uno de los tantos síntomas de las dificultades que tienen industriales y productores locales para ser competitivos con las importaciones, sumado el aumento de los costos fijos por unidad dada la reducción de la cantidad consumida en el país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En un proceso similar en 2018, el entonces presidente de Arcor, Luis Pagani, hizo pública su crítica a la importación de latas de tomate de Italia que representaban el 40% del total del consumo del mercado argentino. La respuesta del gobierno de Mauricio Macri fue pedir a los empresarios “que dejen de llorar”. Entonces, Pagani redobló la apuesta y dio un reportaje largo a PERFIL cuyo título fue “El Gobierno no tiene plan económico”. Vale la pena releerlo y comparar aquel momento con el actual.

Pagani fue el primer presidente de la Asociación de Empresarios Argentinos, un ejecutivo de Arcor, Adrián Kaufmann Brea, presidía en 2018 la Unión Industrial, y Pagani dejó la presidencia de Arcor en 2023. Teniendo a Milei en lugar de Macri, ¿haría hoy alguno de los principales empresarios una crítica tan contundente como aquella de Pagani?

Aunque haya similitudes en ciertas políticas económicas del gobierno de Macri con el de Milei sobre apertura de importaciones y desindustrialización, la diferencia es que a Milei se le teme. Lo mismo que a Santiago Caputo, quien controla áreas con alto poder de daño (la agencia impositiva y la de inteligencia), quien amenazó a Facundo Manes diciéndole “vas a saber quién soy” y sorprende que a pesar de que la Justicia avanza con la demanda por amenazas que inició Manes no hayan salido legisladores de los distintos partidos políticos, ni de su propio espacio, a solidarizarse con él y repudiar a Caputo.

Despertar del periodismo. Otro ejemplo es el del Presidente llamando a odiar a los periodistas sin que inmediatamente organizaciones que agrupan a medios y periodistas no se hayan presentado en la Justicia como querellantes de Milei por incitación al odio. Pero algo está cambiando: 1) el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA acaba de denunciar el “deterioro acelerado” de la libertad de expresión en la Argentina durante el primer año de la gestión Milei, 2) para el 25 de Mayo dieciséis legisladores nacionales lanzaron un documento en defensa de la prensa libre y contra los ataques del oficialismo; 3) con motivo de celebrarse el 7 de junio el Día del Periodista, bajo el título “Defender el periodismo es defender la democracia”, Fopea invitó a periodistas a firmar un petitorio que ya lleva varia centenas de adherentes, entre ellos varios de los principales periodistas del país; 4) ayer “la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas –Adepa– manifiesta su preocupación ante la marginación sufrida por Editorial Perfil y otros medios nacionales y regionales en la contratación de publicidad de empresas con participación estatal mayoritaria, como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación. La manifestación de Adepa se extiende también al hecho de que Perfil no fue incluido entre los medios a los que se les cancelaron deudas contraídas con anterioridad al 10 de diciembre de 2023, lo que desconoce el principio de la continuidad jurídica de los actos estatales”; 5) CELS, Unesco, la Fundación Heinrich Böll, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (al fotógrafo Pablo Grillo se agregan fotógrafos heridos y detenidos cada semana en la marcha de los miércoles), la Carrera de Comunicación de la UBA y sus redes de carreras de periodismo a nivel nacional Redcom y Fadeccos, promueven una ley de defensa del periodismo; y 6) la Academia Nacional de Periodismo, que reclamó a través de una solicitada el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad del Prensa, que el Presidente y sus principales ministros realicen conferencias de prensa en lugar de ser entrevistados siempre por los mismos cinco periodistas militantes, realizará un evento el próximo jueves en la Biblioteca Nacional homenajeando a Jorge Lanata, el primer periodista que le hizo juicio a Milei por llamarlo “ensobrado”, además de conceder la Pluma de Honor a Jorge Fernández Díaz en desagravio y como significante del periodista agredido por Milei, y a Leila Guerriero, cuyo último libro rescata de la memoria el testimonio de Silvia Labayru, sobreviviente del horror en la Escuela Mecánica de la Armada durante la última dictadura cuyos actos Milei equiparó con los de una guerra.

Despertar social. En psicoanálisis se entiende por “fingir demencia” al mecanismo de defensa que utiliza el ser humano para “evadir una realidad difícil o amenazante”, eludir una confrontación desventajosa apelando a “una cortina de ignorancia” para protegerse de la angustia. Cuando frente a una situación dolorosa lo que se escucha es demasiado silencio, estamos frente al síntoma “por el cual el inconsciente rechaza o elimina información o pensamientos que son psicológicamente amenazantes”. Síntoma que se hizo presente este año y medio que Milei cumplirá la semana siguiente al 10 de junio.

Pero tras la borrachera de omnipotencia que le dio a LLA el triunfo en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, varios sectores de la sociedad también evidencian su rebeldía. Los jubilados, que no bajan los brazos a pesar de los bloqueos del Gobierno en el Congreso a cualquier proyecto de mejora y de la violencia con que se reprime su participación cada miércoles en sus protestas. Ahora los médicos de uno de los hospitales públicos más emblemáticos de la Argentina, el Garrahan, recibiendo apoyo creciente de toda la sociedad, sumado al acto de ayer de Kicillof con la demostración de fuerza movilizadora de los intendentes (no hay que olvidar que en 2013 un intendente, Sergio Massa, junto a otros seis intendentes del Conurbano, le ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires a Cristina Kirchner siendo presidenta).

Y el simbólico ejemplo de Ricardo Darín y las empanadas, cuyo mensaje no puede separarse del arrollador éxito de la serie El Eternauta, significante de una ideología exactamente opuesta al libertarismo (nada que ver con el liberalismo, habrá que no cansarse de repetirlo). La misma frase dicha por otro actor no hubiera generado el mismo efecto; no hablaba solo Darín, sino también El Eternauta.

La metáfora de las empanadas es correcta se tome la docena de la más cara, Mi Gusto, que tres días después de asumido Milei, el 14 de diciembre de 2023, costaba 14.900 pesos (equivalentes a 17 dólares de 900 pesos) y hoy cuestan 41.600 (equivalentes a 35 dólares de 1.200 pesos). Como también es alrededor del doble en dólares el precio de las empanadas más económicas, las de Brozziano, que costaban el 19 de diciembre de 2023 la docena 4.800 pesos (5 dólares) y hoy 10.800 pesos (9 dólares). Esa es la verdadera cuenta que hacer, y no el precio en pesos solo hoy de la más cara y la más barata.

La Unión Industrial lo sabe y lo sufre, ahora hay nuevo presidente, Martín Rappallini, un bonaerense desarrollador de polos industriales en su provincia y dueño de Cerámicas Alberdi, que padece el mismo problema que el fabricante de empanadas.