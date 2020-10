Día de las madres: el valor del cuidado

Georgina Sticco *

Este domingo estaremos festejando el Día de la Madre. Será diferente a otros años, con mayores distancias, pantallas de por medio o almuerzos con la mitad de la familia. ¿Pero quién organiza el encuentro? ¿Quién se asegura que la mesa esté lista y las ensaladas servidas? ¿Quién se ocupa del regalo de su madre? ¿Las hijas? ¿Otras madres? ¿Cuántas veces las mujeres asumimos, aun en nuestro día, la organización de estos espacios, y de tantos otros?

Este año, con pandemia de por medio, se ha visibilizado más que nunca que las tareas de cuidado son fundamentales, que demandan tiempo y energía, y que este rol está asignado casi exclusivamente a las mujeres.

En Argentina el 94% de los varones con personas a su cuidado trabaja o busca trabajo, mientras que solo el 61% de las mujeres en la misma situación también lo hacen. Por otro lado, el 83,4% de las mujeres que son madres realizan tareas de cuidado en el hogar mientras que solo el 12,9% de quienes son padres lo hacen.

Pero ¿la maternidad tiene el mismo peso para todas las mujeres con hijos o hijas a cargo? La respuesta es no. El nivel socio-económico, cuando decidimos maternar (si es que lo decidimos) y el nivel de estudio alcanzado configuran una red compleja que habilita o no a las mujeres a acceder a distintas oportunidades de trabajo y desarrollo. Estas diferencias se deben a una multiplicidad de razones, pero la principal es la falta de espacios de cuidado. Contar con una red que sostenga las responsabilidades de cuidado es fundamental tanto para pensar la idea de poder trabajar y ser independiente, como para sostener ese trabajo y desarrollarnos. Durante el aislamiento esto se derribó: aún hoy no hay un sistema de cuidado que brinde a las mujeres la posibilidad de decidir cómo administrar su tiempo.

Hablar de la conciliación familiar nos obliga a preguntarnos quién cuida y a qué costo. Si en una jornada promedio antes de esta pandemia, las mujeres les dedicábamos 6 horas por día a tareas domésticas y de cuidado contra 3 de los varones, las obligaciones que se sumaron con el coronavirus dispararon esta diferencia. Además de las tareas habituales se suma desinfectar los hogares, limpiar alimentos, acompañar las tareas de las/os hijas/os en edad escolar, dedicar tiempo a los juegos, chequear a los familiares, organizar las comidas y planear al detalle las salidas al supermercado para reducir al máximo la probabilidad de contagio. Y trabajar, dormir y descansar.

Según la encuesta del Uso del Tiempo que realizamos desde Grow entre abril y julio de 2020, las mujeres dedican durante el aislamiento más de 10 horas a las tareas de cuidado y domésticas por día y los varones 6 horas. Durante esas 4 horas de diferencia los varones trabajan, duermen más y realizan actividades de ocio. Mientras tanto, las mujeres cuidan más, realizan las tareas con sus hijos/as y cocinan más. Más complejo es aún el entramado de cuidado de quienes tienen que salir a trabajar fuera de sus casas. Nuestro deseo para el Día de la Madre es que el Estado, las instituciones empleadoras y los sindicatos asuman la responsabilidad de ubicar al cuidado en el centro de la agenda pública, porque mientras el mundo sigue girando, las mujeres son quienes cargan, de manera silenciosa e invisible, esta responsabilidad central.

*Cofundadora de Grow, género y trabajo www.generoytrabajo.com