El aborto frente al cambio demográfico

Es reconocido el cambio demográfico que se registra en todos los países desde hace décadas, en nuestra región de América Latina y el Caribe es un hecho estudiado y reconocido desde hace muchas décadas. Si bien esto ocurre en todos los países, no lo hace en forma pareja e igual en todos.

En el Cono Sur la transición demográfica ocurrió más tempranamente y países como Uruguay, Chile y Argentina fueron los primeros y son los que registran mayores niveles de envejecimiento de la población con una disminución de los nacimientos y la consiguiente disminución de la niñez. Estos cambios demográficos impactan en toda la sociedad y en la respuesta social, educacional, sanitaria y laboral más marcadamente, debiendo los gobiernos revisar la distribución de recursos, los sistemas de prestaciones, e incluso su matriz productiva y reproductiva. En el área de la salud disminuyen los servicios materno-infantiles y crecen los geriátricos, se reconvierten las capacidades de los profesionales y técnicos que constituyen los servicios de atención de la salud.

Estos cambios se producen lenta pero progresivamente, y de la misma forma la respuesta que los gobiernos y las sociedades dan frente a esta nueva realidad.

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Las familias se reestructuran y también las viviendas y los entornos medioambientales. Disminuye la población estudiantil preescolar y primaria extendiéndose luego esto a la secundaria. En muchos países o áreas geográficas la inmigración es fundamental para equilibrar la población necesaria para cubrir las necesidades de los oriundos de esos países.

Las causas de este cambio son múltiples y obedecen a muchos y diversos factores, entre ellos cabe mencionar a los avances de la medicina y las ciencias de la salud, que han prolongado la expectativa de vida, disminuyendo la mortalidad en los grupos infantiles y de la juventud, así como la de los adultos. También los mayores niveles de educación de la población, en especial de las mujeres, que posponen la edad de matrimonio y la maternidad.

El achicamiento del número de hijos en las familias se debe, entre otros factores, a la disminución de la mortalidad infantil (en el primer año de vida) y la de menores de 6 años, con la consiguiente mayor “sobre-vida” infantil y a las diferentes necesidades productivas de las familias, así como también al costo de la crianza de los hijos. La mayor concentración de la población en zonas urbanas y el cambio en las modalidades de la producción agropecuaria en zonas rurales, son factores que influyen y producen estos cambios. Hace décadas los hijos eran un capital importante para la producción, que debido a la alta mortalidad infantil requería tener más para que un número apropiado lleguen a la juventud y se incorporen a la fuerza laboral familiar. Ahora la crianza de los hijos requiere una inversión más alta y es en parte otro factor que junto a los ya enunciados, contribuyen a limitar el número de hijos. Recientemente estos cambios producidos desde hace años empiezan a ser evidentes, por ejemplo en el área educacional debido a la disminución del número de la matrícula escolar en los niveles preescolar y primario, principalmente.

Entonces nos preguntamos qué papel tiene el aborto en estos cambios. En realidad es un factor más pero no es ni el principal ni el único, algo que no todos saben o demuestran saber. Es llamativo que el presidente Milei en una reciente participación en un streaming con un grupo de sus fieles seguidores y aduladores, días después de la marcha por la universidad pública que englobo el apoyo a la educación pública, se refirieran a la disminución de alumnos en las escuelas primarias y señalaran que los docentes, que tanto celebran el acceso al aborto, son los responsables de esta disminución de la matrícula escolar. Y vociferando contra quienes defienden el aborto, que fueron denigrados e insultados en forma muy grotesca, por ser el aborto el responsable de esta disminución de la niñez. Incluso llega a decir que con la ley del aborto se hizo un “genocidio”. Esto indica una ignorancia completa de la evolución demográfica por parte del presidente, quien como economista debe tener conocimientos sobre este tema, ya que la demografía es muy estudiada en relación con el desarrollo, motivo por el cual los economistas tienen un mayor conocimiento que otras profesiones sobre cambios demográficos. El presidente con estos comentarios no lucio esos conocimientos, sea por ignorancia o como una forma de promover sus ideas contrarias al aborto, lo que nos hace dudar de su calidad de economista, o de la veracidad de sus afirmaciones. ¿Puede un especialista en economía realmente ignorar esto? ¿Es el presidente un experto economista como dice? ¿Si no lo es, su plan económico es lo bueno que el gobierno dice? ¿O falta a la verdad por intereses políticos? ¿Cómo diferenciar verdades de falsedades?