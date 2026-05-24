El encargado se olvidó de lo que vio (y el Gobierno, de lo que dijo)

Ni Cristina hubiera pensado que Guillermo Francella podía salvarla en el juicio. En rigor, el posible salvador sería un émulo del exitoso actor que popularizó la serie “El encargado” como Eliseo, el ventajero y cínico portero –que no representa a la profesión, como dice el sindicato–, responsable del edificio donde ella vivía en Recoleta que, al pararse frente al juzgado, en su momento dijo lo que vio en reiteradas ocasiones (ingreso de bolsos y maletines) por parte del secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, aparecido más tarde como un gran inversor en el real estate de Nueva York, Miami y hasta en Turks and Caicos. Cien palos, más o menos. Ahora, este trabajador cambió, ni Francella en la ficción se hubiera atrevido a tamaña audacia: sostiene que no vio lo que vio y, como si fuera uno de los grandes empresarios de la construcción que han modificado su juramento inicial, afirma que su primera declaración fue arrancada por la agobiante presión del fiscal Stornelli y del extinto juez Bonadío, ya convertido el magistrado difunto en esta etapa del juicio de los Cuadernos como una suerte del hijo del poeta Leopoldo Lugones, el jefe de Policía que introdujo la perversión de la picana eléctrica en el país.

Los empresarios y sus cotizados estudios jurídicos contratados elaboraron una teoría común para la mayoría de los clientes del caso soslayando la ley: vale jurídicamente la expresión del “arrepentido que se arrepiente luego en sentido contrario”. Mentiroso hoy, mentiroso ayer. O viceversa. En el caso del “Francella” declarante, su nueva versión favorece en exclusividad a la viuda de Kirchner, si es que el tribunal la acepta con seriedad. Billetera mata galán, dicen en la calle y, en este caso, se supone que la mutación del encargado ha sido gratis y luego de revisar su conciencia, afectada porque los Kirchner le daban poca o nula propina –altamente probable– el testigo procedió a desmentir su inicial confesión y, con el mismo argumento de la tortura psicológica, le atribuyó al finado Bonadío y al fiscal Stornelli haberle amañado el arrepentimiento bajo amenazas. Tal vez, si solo le hubiera encajado los tormentos mentales al juez muerto, su nueva posición tendría más apoyatura judicial. Pero, como el Francella de la tele, se pasó de vivo, olvidando que Stornelli está vivo y habrá de rebatirlo, con el aditivo de que es particularmente puntilloso: en sus ratos libres es relojero, su pasión. Como el caso Cuadernos avanza hacia una fiesta de mentiras como forma de nulidad, sería interesante al menos incorporar un polígrafo, un detector de mentiras, que nada prueba pero al menos satisface el morbo. Y a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, poderle hacer una única pregunta: “¿Usted vio los bolsos que estaban en un departamento del edificio?”.

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Habrá que ver si observó bolsos Myriam Quiroga, una ladera entrañable para Néstor Kirchner –se ocupaba en la Casa Rosada de algunas cuestiones personales del entonces Presidente–, quien, luego de la muerte del mandatario, señaló que vio bolsos con dinero; inclusive reveló que en alguna ocasión tuvo que comprar nueva marroquinería para traslados de esas encomiendas. Parece que el tribunal no puede encontrar el paradero de la Quiroga para convocarla, a quien Cristina hizo despedir apenas ipso facto murió Néstor y luego ni siquiera tuvo la fortuna de que la asistieran algunos amigos del finado para criar a sus hijos. Típico de esas amistades sureñas. El tribunal confía en que aparecerá ante la búsqueda y confiese lo que ya había manifestado al periodismo. O quizás se retracte de lo que dijo que había visto. Más subdesarrollo no se encuentra en el mundo de la mentira.

Finalmente, el ejercicio de la mentira también se incorporó al gobierno, no solo responde a los pormenores de un juicio monumental en dinero, con notable despliegue técnico de las defensas, que transcurre curiosamente con escasa repercusión mediática frente al protagonismo de las baraturas cometidas por el jefe de Gabinete Manuel Adorni o las refriegas internas del gobierno. Resulta insólito cuando el caso merecería hasta suplementos especiales, como ocurrió en Italia con un caso semejante: Tangentopolis. Pero Cuadernos navega bajo discreción sospechosa la vileza cometida contra el Estado o los ciudadanos, la estafa, mientras la población se regodea con videos o grabaciones de índole sexual del Presidente, chismografía importada de Clinton o Trump, el intercambio bochornoso de mensajes en las redes y la presunta persecución mental a la que se somete Javier Milei porque lo escuchan, lo filman y le trepanan el cerebro: no puede guardar un secreto ni con su propia almohada. Y eso que deriva fondos millonarios para especializados en espionaje que poco y nada le anticipan y menos lo protegen de un control invisible, en apariencia inaccesible. Así cualquiera puede enloquecer, como el saxofonista del film La conversación (Francis Ford Coppola, 1974). Para colmo, Javier es un bocado ideal: ya en el pasado atravesó momentos apremiantes cuando le indagaron su ficha médica, le revolvieron secretos personales, hubo seguimiento de pasos y actividades, que siempre al borde del estallido le atribuyó a Horacio Rodríguez Larreta y su administración porteña.

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“Yo no le mentí al Presidente”, jura Martín Menem a propósito de un engage en medios de comunicación. Lo denuncia como “mentiroso” el influyente Santiago Caputo y su corte de buenos muchachos. En la pugna por el poder, las líneas medias de Milei han copado titulares con el cruce de mentiras y rojos “último momento” en la televisión. Se ufanan y atacan por una porción del queso, como si no tuvieran suficiente. En las brasas también cayó la hermana presidencial que hasta debe reñir con su pariente más querido por culpa de ajenos. “Algo habrá hecho”, afirman en el búnker del asesor sin firma. Una escalada innecesaria que tal vez se incremente con nuevas mentiras al destaparse ya las corruptelas entre empresarios privados y el Estado en el Andis, casi un ejercicio ilegal de la medicina con altas compensaciones. La historia, se sabe, apunta a una figura encariñada con Milei, de visita habitual a Olivos y a la Casa Rosada, hoy turbado por acusaciones de corrupción. Los empresarios también turbados, pero sin duda de lo que van a declarar ahora se va a cambiar mañana. Hasta Mauricio Macri, el renacido, se atreve con el mismo tema y dice que a Milei le mienten hasta los que están más cerca. Y como no hay detector de mentiras para clarificar, nada cambia y por ahora solo habrá mínimas reorganizaciones con la mesa política y otros maquillajes menores: a Milei se le descontroló casi todo, en particular el Caputo joven y sus bólidos reservistas que suponen haber ganado las elecciones. Y por lo tanto, el derecho a cobrar. Sin alegrías, solo se ampara Milei en otro Caputo, Luis o Toto, quien en apariencia aporta números favorables de la economía y le acerca un tubo de oxígeno para estos malos momentos. Mientras, vení a ver a Francella, si el encargado te deja entrar.