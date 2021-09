¿Me parece a mí o la expresión “salir al cruce de” está siendo reemplazada en los medios por la expresión “cruzarlo”? Ya no salir al cruce de lo que alguien dijo, sino cruzar directamente a ese alguien. La acción se estaría ejerciendo directamente sobre la persona y ya no sobre lo que esa persona dijo. De ser así, esta variante se agregaría al empleo ya corriente de expresiones como “le saltó”, “le pegó” o “lo salió a matar”, donde antes se estilaba decir “refutó”, “criticó” o “rebatió”. El traspaso de las figuras de la acción verbal a las figuras de una acción física no implica de por sí un grado mayor de violencia, pues puede haber mucha violencia en las palabras, sino más bien cierto imaginario general de pendencias de compadritos o de barrabravas.

Hace ya unos veinte años, en la cancha de Huracán, José Barritta, el Abuelo, me clavó la vista (no el visto, sino la vista); no con hostilidad (no tenía ciertamente por qué) y en verdad a la distancia. Pero con una natural fiereza que por cierto no se me olvidará. Desde entonces, y para siempre, distingo perfectamente bien al simple remedo de barra, apenas un sucedáneo frágil, su versión solo farsesca. Antes incluso de que tuerzan la boca y se arreglen el pelito, ya sabemos de qué se trata, nada más que del intento fallido de ocultar su impotencia en el pensar, su entera flojedad de argumento.

Un fiasco para la discusión, un fiasco para el malevaje.

Los medios informan de este estado de cosas; no con lo que dicen, sino con las palabras que usan.