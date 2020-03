Feminismo Batman

por Pola Oloixarac

Los Super Amigos de la Justicia miran las noticias: los crímenes contra las mujeres van en aumento. Superman dice: Tenemos que hacer algo urgente. Robin propone romper una plaza. Mujer Maravilla sugiere: Pintemos un letrero violento. Los Gemelos Fantásticos se entusiasman: ¡Reemplacemos la O por la E! Superman celebra: ¡Gran idea, millennial! ¡Eso seguro detendrá a los criminales! Aquamán: También podríamos escribir una canción. Mujer Maravilla: Y hacer una coreografía.

Batman interviene: Son las ideas más absurdas que he escuchado. Al criminal no le interesa tu canción. Explícame cómo alguien cometería un crimen después de escuchar El violador eres tú, lo confronta Superman. Batman sugiere: Tengo una idea más eficiente. Metamos en prisión a los criminales, y no los beneficiemos más con leyes blandas. Superman: No puedo creer el nivel de fascismo que corre por tus venas, Batman. ¿En serio propones castigar a estas pobres víctimas de la marginalidad?

El video es viral en Twitter, y parodia el problema filosófico del progresismo: horrorizarse ante el crimen y no poder señalar al criminal. Generar hermandad ante el espanto, y luego absolver al individuo bajo el humo sanador del garantismo y La Sociedad. La canción lo resume: el Estado es violador, es decir que todos somos víctimas, tanto violadores como violadas. Pero son los individuos –la forma en la que eligen o pueden recortarse– los que empuñan esa pija o el puñal.

En nuevos rituales modernos, ante la falta de justicia las mujeres se juntan al aire libre y recurren a bailar en grupo, como quien pide a los dioses que hagan llover. Muevo la patita, agito el brazo en alto y pienso que sin una noción de criminal y una Justicia dispuesta a dar prisión efectiva a los violadores, la coreo es para el ex gobernador Alperovich que lo mira por tevé. Acusado de violación por su sobrina, gozando del silencio de su partido.

Que el violador es una víctima puede servir para jugar el rol de chique comprensive en algunas charlas de bar. Pero en vista del horror que atraviesan tantas mujeres asesinadas, torturadas y víctimas de trata en Latinoamérica, es una teoría ociosa y filosóficamente carenciada: para cambiar la sociedad es necesario que la ley acompañe el cambio. A veces lo hace. Los Superhéroes recurren a soluciones de la impotencia, en lugar de usar los poderes que de hecho tienen para atrapar al violador y honrar su crimen con un castigo. Feliz Día de la Mujer.