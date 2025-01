La situación del periodismo En el mundo cayó en 2024

Los lectores de PERFIL que suelen acompañar esta columna dominical pensada para su defensa, bien saben del respeto y reconocimiento que este ombdsman guarda para con una de las instituciones más serias y comprometidas con la libertad de prensa en la Argentina y el mundo: Reporteros sin Fronteras (RSF) observa y analiza, y finalmente comenta, las violaciones a esa libertad, tan cara y necesaria para el funcionamiento de las democracias.

RSF acaba de publicar su balance 2024, que “revela un recrudecimiento alarmante de los ataques contra periodistas, especialmente en las zonas de conflicto, donde se concentra la mitad de los asesinatos de profesionales de la información registrados este año. Gaza se afianzó como la zona más peligrosa del mundo en el año finalizado, y como el territorio con mayor número de periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones en los últimos cinco años”. Según el informe, “el ejército israelí ha matado a más de 145 periodistas desde octubre de 2023.

Por otra parte, “550 periodistas están encarcelados actualmente en todo el mundo, lo que supone un aumento del 7% con respecto al año anterior.”

El director general de RSF, Thibault Bruttin, escribió: “Los periodistas no mueren, los matan; no están en la cárcel, los regímenes los han encerrado; no han desaparecido, los han secuestrado. Estos crímenes, a menudo orquestados por gobiernos o grupos armados, son un agravio al derecho internacional y, con demasiada frecuencia, quedan impunes. Debemos cambiar lo establecido y recordarnos a nosotros mismos, como ciudadanos, que es por nosotros, para informarnos, por lo que mueren los periodistas. Debemos seguir contando, denunciando, investigando y velando por que se haga justicia. La fatalidad nunca debe triunfar. Proteger a quienes nos informan es proteger la verdad”.

Algunos datos del estudio:

54 periodistas fueron asesinados, de los cuales 31 en zonas de conflicto.El número de periodistas asesinados mientras cubrían zonas de conflicto -en Oriente Medio, Irak, Sudán, Birmania y Ucrania- ha alcanzado su nivel más alto en cinco años (57,4%).

Debido al gran número de periodistas asesinados en Pakistán (7) y durante las manifestaciones en Bangladesh (5), Asia se mantiene, en 2024, como la segunda región con mayor número de asesinatos a profesionales de los medios.

El aumento del número de periodistas encarcelados en 2024 (+7,2%) se debe, en particular, a las nuevas detenciones en Rusia (+8) e Israel (+17).

Cuatro países concentran la mayoría de periodistas presos: China (124 periodistas presos, 11 de ellos en Hong Kong), Birmania (61), Israel (41) y Bielorrusia (40) . Entre los cuatro tienen entre rejas a cerca de la mitad de los periodistas encarcelados en todo el planeta.

El 70% de los periodistas secuestrados se encuentran en Siria. La mayoría de ellos fueron secuestrados por el Estado Islámico durante la guerra, y diez años más tarde sigue siendo extremadamente difícil, por no decir prácticamente imposible, obtener información sobre su paradero. “La caída del régimen de Bashar al-Asad abre una ventana de esperanza”, define RSF.

95 periodistas siguen desaparecidos en 34 países del mundo. El 45% de ellos son víctimas de desapariciones forzadas, a menudo atribuibles a gobiernos autoritarios o negligentes.

Los nombres de los periodistas víctimas de ataques (asesinados, encarcelados, secuestrados, desaparecidos) están disponibles en el Barómetro en línea de RSF, permanentemente actualizado.