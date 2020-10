¿Morir por votar?

Gastón Massari Copes * y Maribel A. Dalio **

Repensarlo todo, el mundo se transformó de golpe en una gran coctelera psico - social donde con una base de miedos, un poco de incertidumbre y una pizca de hastío se ha generado una sustancia espirituosa con profundo impacto en la conducta colectiva, todos lo intuyen: ya nada será igual.

El ciudadano vuelve paulatinamente a la calle, pero ya no es el mismo, ahora lo hace en estado híper-alerta e hiper-conectado.

Los miedos individuales ahora se comparten a la velocidad de la luz, se transforman en temores colectivos, sobre informados, desbordando datos, exhalando información, respirando virus, bits y miedos.

A este nuevo ciudadano lo llamamos: Dativoro (el gran devorador de datos), sobre él ha caído una maldición, una compleja maquinaria de medios, gobiernos e instituciones han tallado una sola idea en su cabeza: hay un virus allá afuera que lo busca y acaba con lo que fue su vida hasta ayer.

En este contexto, el sistema le pedirá pronto lo impensado, un sacrificio para asegurar la subsistencia de ambos. La política necesita que el nuevo ciudadano Dativoro camine manso hacia las urnas, cuál ofrenda a los dioses.

El proceso está en marcha, ciudadanos del mundo, comienzan a ser llamados al gran sacrificio colectivo de las elecciones.

Las presidenciales en Estados Unidos, serán un gran experimento socio-político, con consecuencias directas en los sistemas electorales a nivel global. Algunos irán a votar, otros no y millones lo harán a distancia.

¿Y en Argentina y América Latina? Durante décadas los espacios de decisión política de la región han rechazado de forma contundente, y exitosa, cualquier intento de modernización a través de la implementación de tecnologías que mejoren la experiencia democrática. Hablar de que alguien esté pensando en la experiencia del usuario / votante sería una fantasía.

La utilización de nuevas tecnologías en procesos electorales ha sido demonizada, cargada de potenciales riesgos y peligros. Es verdad, son peligrosas porque dejan en evidencia y fuera de juego a las trampas y vicios que han ido mutando desde principios del siglo XX con un sistema caduco e inefectivo que ha atentado contra la voluntad ciudadana en cientos de oportunidades.

El establishment político se aferra, con esperanza, a una idea: el día de elecciones, los ciudadanos irán mansamente a las urnas, como lo hicieron sus tátara abuelos, cargados de una conciencia cívica superlativa acudirán al llamado para participar de un ritual que poco ha cambiado de aquel que llevaban adelante sus ancestros cívicos.

La tecnología tiene mucho para ofrecer, nuevas herramientas orientadas a mejorar exponencialmente la experiencia ciudadana, y no hablamos solo de voto electrónico. Pero estas herramientas claramente entran en conflicto con los usos y costumbres de la politiquería propia de nuestras vapuleadas democracias.

Sepamos que hoy el voto podría ser emitido desde la comodidad del hogar del ciudadano, almacenado a la velocidad de la luz y con resultados trazables y transparentes. No más votos marcados, no más punteros, no más politiquería.

Esto podría suceder con las herramientas existentes hoy, pero el sistema político parece preferir otra cosa, el sacrificio del otro, porque no están dispuestos a perder el control, pero cuidado porque el ciudadano cambió, es el dativoro. Tic tac...

*Mg. Comunicación, Consultor Govtech.

**Ex Directora de Asuntos Institucionales del Ministerio de Modernización de la Nación.