"No se apuren": Trump pisa el freno tras anunciar un pacto con Irán

Nueva York — Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo en principio que podría poner fin a la guerra en Medio Oriente, aunque la aprobación final por parte de los líderes de ambos países podría demorar varios días, según informó el domingo un alto funcionario de la administración Trump. El entendimiento marcaría un giro significativo en un conflicto que estalló a fines de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, y que ya dejó miles de muertos, sacudió los mercados energéticos globales y se volvió ampliamente impopular entre el público estadounidense.

El esquema central del acuerdo prevé que Irán reabra completamente el Estrecho de Ormuz y se comprometa a deshacerse de su uranio altamente enriquecido, a cambio del levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes. Sin embargo, el mecanismo concreto para disponer del material nuclear sigue en negociación. Trump ha insistido en que Estados Unidos debe quedarse con ese uranio, como parte de su promesa de frenar el programa nuclear iraní.

A pesar del anuncio del sábado en Truth Social, donde el presidente afirmó que ambos países habían "negociado en gran medida" un memorándum de entendimiento "relativo a la PAZ", Trump cambió el tono el domingo. "He informado a mis representantes que no se apuren con el acuerdo", escribió en su plataforma. El bloqueo estadounidense sobre el transporte marítimo iraní se mantendrá hasta que un pacto "sea alcanzado, certificado y firmado. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien", agregó.

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El acuerdo preliminar no aborda el suministro de misiles iraníes ni establece una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio, cuestiones que quedarían para futuras rondas. En negociaciones previas, Washington había buscado un compromiso de al menos 20 años. Tres funcionarios iraníes señalaron que el pacto solo estipularía que los asuntos nucleares se negociarán en un plazo de 30 a 60 días. Mediadores de Medio Oriente indicaron que el memorándum mantendría la pausa en los combates durante al menos 60 días, prolongando el alto el fuego vigente.

Teherán exige, además, alivio temprano de sanciones y la liberación de parte de los aproximadamente 100.000 millones de dólares en activos congelados. La agencia semioficial iraní Tasnim advirtió que sin esos gestos iniciales el acuerdo podría caerse.

La cautela domina entre los analistas. "Se siente como un avance, pero ya hemos visto algunos de estos puntos antes y siempre se rompieron una vez que se llegó a las interpretaciones contrapuestas de los detalles", afirmó Rory Johnston, fundador de la firma de investigación petrolera Commodity Context.

En Israel, la reacción fue de preocupación. El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó al gabinete de seguridad y, en su primera declaración pública, sostuvo que él y Trump se mantenían unidos en la posición de que Irán nunca tendrá armas nucleares. Aunque Israel no es parte de las negociaciones, una persona al tanto del tema señaló que el gobierno israelí está frustrado por la falta de consultas. Un acuerdo percibido como débil podría costarle votos a Netanyahu en las cerradas elecciones nacionales de este año.

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Los Estados árabes del Golfo, por su parte, buscan evitar nuevos ataques sobre sus instalaciones energéticas, pero temen que el pacto deje a Irán con un rol explícito en la administración del estrecho. "Irán entra en la posguerra con una influencia que antes no tenía, porque Ormuz es ahora una ficha de negociación establecida", advirtió H.A. Hellyer, investigador del Royal United Services Institute de Londres.

En el Congreso, las críticas llegaron desde ambos partidos. El senador demócrata Cory Booker dijo en CNN que a Trump "lo están haciendo pasar por tonto". El republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, calificó la propuesta como "un desastre". El secretario de Estado Marco Rubio defendió la postura de la Casa Blanca: "La idea de que de algún modo este presidente, dado todo lo que ya ha demostrado estar dispuesto a hacer, vaya a aceptar un acuerdo que termine poniendo a Irán en una posición más fuerte respecto a sus ambiciones nucleares es absurda".