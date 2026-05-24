Radio, de noche

Radio Splendid levantó Jardin de gente, programa de Pablo Marcovsky que iba los días de semana de 1 a 3 de la madrugada y que duró 6 temporadas. Una pena, porque era programa inteligente y bien hecho. Es probable, ahora que lo pienso, que, tal vez, lo levantaron precisamente por eso, por ser un programa inteligente y bien hecho, algo que en estos tiempos se debe haber vuelto intolerable. El programa se basaba en una fórmula que, de trazo grueso, podríamos llamar “monografía musical”. Esa era parte de su originalidad. El conductor proponía un tema (que a veces tenía que ver lateralmente con la actualidad, y otras era arbitraria) como, por ejemplo, “el trabajo”, si la fecha era cercana al 1º de mayo, o “el cansancio”, si para el conductor ese día había sido agotador, y entonces se seleccionaban todas las canciones de la emisión en torno a ese tema. Pero eso no daba nunca la sensación de play list al boleo, como un cocoliche, sino al revés, era una verdadera curadoría musical, una virtuosa mezcla de conocimiento y sensibilidad. Entre tanto, Marcovsky iba mechando comentarios, historias, anécdotas (a veces pisaba demasiado los temas, para mí gusto) y una serie de frases, levemente surrealistas, que se repetían de programa a programa. También había llamadas de los oyentes, para opinar sobre el tema en cuestión -algo que en general es nefasto- pero que en Jardín de gente funcionaba bien, o al menos, no molestaba. Las dos horas pasaban rápido, y se lo escuchaba con el mismo tono cálido que proponía el conductor. Ahora, en ese horario, Splendid repite los programas de la mañana y la tarde. En fin.

Queda en pie, por suerte, Tiempo de Show, programa que viene desde hace décadas, que va de 00 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, con entregas también los fines de semana, en Radio del Plata. A cargo de Marcelo Neira, nació como un programa dedicado a Sinatra y el Rat Pack, como Dean Martin o Sammy Davis Jr, pero, con los años y, supongo, con el aumento de la cantidad horaria (hay que llenar de contenidos los 7 días tantas horas) fue incorporando otras músicas, muchas veces menos interesantes. Neira es un conductor entusiasta, que transmite mucha información sobre la música que pasa, que siempre es cantada, no se transmite música instrumental (el jazz, salvo el cantado, está entonces ausente). Tiempo de Show es capaz de pasar un disco completo, tal como salió en vinilo, de una banda como, por ejemplo, Electric Light Orchestra. Hay allí algo de extraordinario, en el límite con lo nerd, tradición que no me es ajena en absoluto.

En radio AM 530, la Radio de las madres, los sábados de 1 a 4 de la madrugada está Vayan a laburar, programa con historia que ya pasó por varias emisoras, a cargo de Martín Piqué y Facundo Cardoso, junto a varios colaboradores. El programa es algo así como una tertulia política-cultural-intelectual, con largas conversaciones entre los conductores en torno a la actualidad precisamente política-cultural-intelectual, más algunas entrevistas. Inteligente, claramente orientado políticamente pero no por eso dogmático ni cerrado, me gusta que, en el horario en el que, supuestamente, hay que hablar suave y pasar música tranquila, aquí haya debates, discusiones, intercambios que apuntan a un oyente al que presuponen inteligente y culto, algo inusual en las radios y demás soportes de la comunicación.