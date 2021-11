Una ausencia que lo multiplicó

Cómo se llena un vacío que no es personal sino colectivo? Un vacío que encima de colectivo también trasciende fronteras: una ausencia trasnacional que se siente acá, en Villa Fiorito, La Paternal, La Boca, Ushuaia o La Quiaca, pero también allá, en Nápoles, México, España o Dubai. ¿Se puede llenar todo ese vacío que recorre el mundo, que campea distintos idiomas? ¿Hay manera de hacerlo? Pasaron 365 días desde la muerte de Diego Maradona, nuestro Diego, y asimilar su ausencia es todavía un complejo ejercicio para la razón y el corazón. El corazón sobre todo.

Porque luego de morir, Diego se multiplicó: por más de que esté enterrado en el cementerio privado de Bella Vista junto a su viejo Chitoro y su vieja Doña Tota, asoma cada semana en una foto setentista de rulos inflados, un video inédito que circula en redes sociales, un gol imposible, un mural que alguien pinta en un paredón de Buenos Aires o de cualquier otra ciudad, en recuerdos de futbolistas que sollozan por solo mencionarlo, o en algún milagro que alguien se lo atribuye. Fua el Diego.

Maradona también asoma en forma de pregunta, una pregunta que duele de solo repetirla: ¿cómo te vas a morir, Diego? ¿No ves que ahora estamos más solos que antes, que ahora no te tenemos para que nos defiendas, nos representes o putees a algún poderoso en nuestro nombre?

“Veo una foto de Diego y siento que me falta una parte mía, no puedo aceptarlo”, dijo hace unos días Martín Palermo, ahora entrenador de Aldosivi, en uno de los últimos episodios que nos sacaron una lágrima masiva. Además de todo, para Palermo, Maradona fue el técnico que le dio la oportunidad de jugar un Mundial con la Selección y de hacer uno de los últimos goles épicos del equipo nacional, contra Perú bajo un diluvio bíblico, por las Eliminatorias para Sudáfrica 2010. Aquella vez, Palermo festejó en la lluvia mientras un Diego XXL se tiraba de palomita al pasto, como si el gol lo hubiera hecho él. ¿Cómo no va a llorar Palermo al recordarlo?

“Maradona en sí mismo puede no ser nada, pero tiene el poder de significarlo todo (o sea, es un mito)”, escribió el escritor Martín Kohan en este mismo diario, mucho antes de que Diego muriera, en 2008. “Maradona que es –agregó Kohan– un dispositivo privilegiado de la máquina de la argentinidad, nos devuelve una vez más a nuestro destino de siempre: que no existen logros sin ruina, que los sueños nos nacen frustrados, que el conflicto es el motor de nuestra existencia, que el fracaso nos enamora. Maradona en el 78 (desafectado), Maradona en el 82 (expulsado), Maradona en el 90 (derrotado), Maradona en el 94 (suspendido) completan y complementan al Maradona victorioso de 1986. Maradona nos da sentido, por eso nos tiene hartos; porque el exceso de sentido se soporta menos que su ausencia o que su falta”.

Trece años después, y un año después de su muerte, la ausencia de Diego se soporta menos que su exceso de sentido, incluso el de su último sentido: rengo, balbuceante, aturdido, dopado. Una sombra de lo que fue siempre, una sombra que nos preocupaba, pero que en algún punto nos daba algo de tranquilidad: todavía estaba ahí.

Ahora, ya no tenemos ni eso.

Jorge Valdano fue otro –cuándo no– de los que verbalizó esta ausencia. Su compañero en la gloria del Mundial de 1986 se quebró al aire hace un año, antes de un partido de Champions League, cuando le preguntaron por esa muerte que recorría el mundo y se traducía, un día después, en al menos 150 portadas de diarios en los cinco continentes. “La muerte de Maradona dejó un gran vacío, nos llenó tanto que su ausencia dejó un gran vacío. No podemos decir que era inesperado porque la última aparición pública de él fue dramática, muy expresiva sobre el final de su vida”, dijo Valdano en La Caja Negra de Filo News.

En Valdano, como en tantas otras personas a las que Diego hizo felices, asoma esa palabra que describe este tiempo sin él: vacío. Un gran vacío que nada ni nadie puede llenar. Y que ya lleva un año dentro de nuestros cuerpos.

Juan Sebastián Verón: “Me hubiera gustado tener otra charla”

R.P.

Ya es tarde. Ahora es momento de arrepentimiento y reflexión. Juan Sebastián Verón no tiene alternativa. Después de haber tenido una relación muy cercana con Diego Maradona, se distanciaron y se acusaron mutuamente de “traidor”. Pero ahora el vicepresidente de Estudiantes reconoció que le hubiera gustado mantener “otra charla” con el 10.

“Diego siempre va por más, él buscaba la respuesta mía cuando era técnico de Gimnasia. Él, cuando la cámara estaba prendida era una cosa, y cuando se apagaba era otra. Sé que hubiera sido de otra manera todo si charlábamos de nuevo porque se hubiese acordado de lo que compartimos”, admitió.

Maradona tomó como traición que Verón no lo saliera a apoyar después del Mundial 2010 cuando quedaron afuera con Alemania en cuartos de final, ya que el DT lo había devuelto al seleccionado y lo bancó cuando los hinchas lo resistían.

Diego se lo hizo saber en un partido por La Paz jugado en el estadio Olímpico de Roma en 2016: “Yo te digo las cosas en la cara, boludo”, lanzó. El contexto se dio después de que Maradona trató de saludarlo de buena manera y Verón se mostró frío y distante.

“Me hubiera gustado tener otra charla con Diego, la quise tener y fue difícil. En el medio me recomendaron no buscarlo porque me dijeron que ya no era él. Es difícil hablar porque no habrá respuesta del otro lado. Yo sé bien la relación que tuvimos, sé lo que hice cuando compartimos la Selección y además de jugar estaba encomendado para cosas que pasaban alrededor”, detalló el ex volante.

Por último, el dirigente de Estudiantes sentenció: “Es una lástima no tenerlo, realmente. Lo tendrían que haberlo cuidado más de lo que se lo cuidó”.

Los grandes no se van nunca

Quique Wolff*

“Parecía que nunca se iba a ir”. Recuerdo que esas fueron las primeras palabras con las que arranqué mi recuerdo de Diego Maradona en la tarde del fatídico 25 de noviembre en ESPN. Aunque siempre digo y lo sigo sosteniendo que Maradona no se fue, porque los grandes no se van nunca, quedan en la memoria o donde uno quiera que queden. Los grandes, grandes, como Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano y alguno más, están dando vueltas por ahí.

Maradona está por ahí cuando vemos una jugada maravillosa y espectacular y decimos que es parecida a la que hizo Diego. Porque lo que hizo él con el fútbol fue alegrarnos la vida. Se lo extraña, ¡cómo no se lo va a extrañar! A través de mis programas trato de recordarlo. Siempre hay una forma de recordar lo que él hizo con una pelota de fútbol.

Por eso, creo que no es muy difícil ponerse a pensar qué hacemos y cómo hacemos para recordar a Diego Armando Maradona. Es sencillo: cerrás los ojos y te acordás no sólo del gol a los ingleses, te acordás de un montón de jugadas y goles espectaculares que hizo en sus lugares de trabajo. Él disfrutaba haciendo eso.

Tuve la suerte de no sólo jugar con Diego en Argentinos Juniors, sino también de tener una buena relación, un respeto muy grande de mi parte hacia él y un respeto de él hacia mí que yo mucho no entendía. Claro, cuando apenas nos conocimos yo había jugado en el Real Madrid y él estaba empezando en Argentinos Juniors entonces él me miraba por ese lado.

Maradona hizo 80 mil cosas más grandes de las que podía hacer cualquier jugador de fútbol, lo recuerdo muy bien, trato de evocarlo en los mejores momentos. He pasado muy buenos momentos con él, en las entrevistas que me dio, he viajado a Cuba, nos encontramos en Madrid, Alemania, pero de todo eso me quedo con un fuerte abrazo que nos dimos en Rusia, cuando a la salida de un partido de Argentina, en medio de una multitud que lo rodeaba, quedamos de repente uno frente al otro y en el abrazo nos gritamos “¡Diego!”, “¡Quique!”, pero enseguida nos separaron y se lo llevaron. Ese abrazo, que seguramente nadie recuerda, me lo quedo guardado. Lo mismo va a pasar con el mundo del fútbol: lo van a recordar siempre. Porque es imposible que alguien no se acuerde de Diego Armando Maradona.

*Periodista y ex futbolista, jugó con Diego Maradona en Argentinos Juniors en la temporada 79/80.