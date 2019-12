Macri debería estar en el centro de los acontecimientos y no a miles de kilómetros

por Eduardo Reina

Antes de hablar del presente, retrocedamos algunos siglos. En el año 1300, en Italia, había dos pequeñas potencias en pugna: de un lado el Vaticano, encabezado entonces por el Papa Bonifacio VIII, y del otro lado Florencia, entonces la ciudad más rica del mundo. En aquel momento, el líder político más importante de Florencia no era otro que el poeta Dante Alighieri. Dante fue un idealista, y un político de primer orden, pero entonces cometió un error. El error fue irse.

El Papa, sabiendo que Dante era el principal obstáculo para conquistar Florencia, lo invitó reunirse con él en Roma, a la cabeza de una comitiva. Alighieri era un hombre muy religioso, y no podía resistirse a la tentación de hacer ese viaje, pese a que sus amigos le advirtieron que era una trampa. En efecto, una vez que Dante estuvo en Roma, el Papa lo “invitó” a quedarse, y ya nunca volvió a su ciudad. Pasó sus últimos 20 años en el exilio, y sin él, Florencia se fue sumiendo en el caos.

La moraleja de la historia es evidente. Lo peor que se puede hacer es alejarse de la escena de los acontecimientos, en especial cuando se vive una escena política complicada. Hay que estar cerca de las cosas que pasan, porque de otra manera es muy fácil perder el poder. Pero Mauricio Macri elige pasar los últimos días de su presidencia afuera, quizás resignado a haber perdido ya todo. Y queriendo mostrar que si se puede , pero Mauricio Macri no pudo ya que sus malas praxis de gobierno, su soberbia y una derrota es una derrota, no hay que disfrazarlo de una victoria.

Es simbólico que elija esta forma de despedirse. Los viajes, la famosa “apertura al mundo”, siempre estuvieron en el corazón de la presidencia de Macri. Y también sirven para alejarlo de un presente en el que parece haberse quedado sin lugar. Es un momento en el que todos aprovechan para pegarle, y la actitud de Macri es retirarse de la escena. Como aceptando el hecho de que lo echaron.

La pérdida del poder es total y absoluta. Como no hay dos sin tres, parece que después de perder la Nación y la Provincia de Buenos Aires, Macri está en riesgo de quedarse también sin la plaza más importante en lo que hace a sus afectos personales: Boca Juniors. También es lo que más le preocupa. Quién podría ayudar a quitársela es ni más ni menos que Juan Román Riquelme. Quedó en el recuerdo su festejo a lo Topo Gigio, (2011) de cara al palco oficial de la Bombonera. su gesto era un mensaje para el presidente por las arduas negociaciones que mantenía para renovar el contrato.

En la otra vereda, no es que todo se vea color de rosa. Alberto Fernández tendrá ya la firma de presidente, pero cambia de lapicera todos los días. Su discurso es inestable, decisiones de idas y vueltas promesas internas que no cumple , mucha incertidumbre interna y externa esto, anticipa un inicio complicado para el gobierno. Como si esto fuera poco, faltando una semana para su asunción, ya se pudo sentir el primer roce con Cristina Kirchner. La próxima vicepresidenta de la Nación acaba de sugerir públicamente que la Justicia debería citar a Alberto en la causa de corrupción más sonada de la administración K. (aunque Fernández lo niegue esto molesto a su entorno).

Mientras tanto la realidad Deuda pública: entre fines de 2015 y 2019, aumentó U$S 74.000 millones (31 %) al pasar de U$S 240.000 millones a U$S 314.000 millones.Crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), (U$S 44.500 millones), el 80 % se utilizó para cancelar la deuda en moneda extranjera, el 14 % para pagar deuda en moneda local, 1 % para gastos en moneda extranjera y 4 % están en las reservas del Banco Central. El nivel de actividad está en franco retroceso y la economía “prácticamente estancada”, inflación acumulada de 55 %, altos niveles de Desempleo:, Pobreza: mala distribución del ingreso, tarifazos “Reperfilamiento”

Todo esto avala la idea de que Macri debería estar, ahora mismo, en el centro de los acontecimientos, y no a miles de kilómetros de ellos. Si quiere ser el nuevo líder la oposición, o incluso volver a la presidencia, tendría que estar ahora mismo haciendo política, no dejar que otros la hagan por él. Como dice la física, la impenetrabilidad es la resistencia que opone un cuerpo a que otro ocupe su lugar en el espacio: ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro. En ausencia, crecen otras figuras y él mismo va quedando marginado. Como dice la infinita sabiduría del refranero: el que se fue a Sevilla...