La impronta femenina en el arte cordobés

por Guillermina Delupi

Terrenos que históricamente les han correspondido a los varones, hoy están siendo ocupados por mujeres cada vez más decididas a adueñarse de ellos. Dentro del sector artístico, ellas se desempeñan en lugares de dirección en espacios dedicados a la exhibición y a la venta del arte contemporáneo. En diálogo con PERFIL CORDOBA, cuatro galeristas relatan sus inicios y brindan un panorama sobre la tarea de conducir una galería de arte hoy.

Por caso, Georgina Valdez, que está al frente de TheWitheLodge (Emilio Olmos 15 4 N), un espacio que nació en 2013 como estudio de fotografía y que “luego empezó a crecer en la idea de exhibir, producir y comercializar”.

Así, amplió sus horizontes hacia el arte contemporáneo y en 2014 se consolidó como galería vinculando a artistas cuyos intereses y formas fuesen afines, ya que “las relaciones entre artistas y galeristas son muy personales y muy cercanas”, según detalla.

Con artistas como Dolores Cáceres, Elian Chali, Majo Arrigoni, Gerardo Repetto y Gabriel Orge, entre otros, el espacio tiene un eje curatorial asentado en dos líneas: “Por un lado, seguimos trabajando alrededor de la fotografía y por el otro trabajamos lo textil, un costado más femenino, que se acerca más a la moda”.

Con un sello más tradicional y consolidada en el mercado del arte cordobés, Maru Becerra (Vía Margutta, Sucre 180) se unió a Marcos Espinosa en 1991 (sociedad que culminaría en 2001): “Entonces yo me dedicaba a la pintura europea antigua y Marcos a la pintura argentina. Empezamos a trabajar juntos con grandes pintores argentinos y cordobeses. Las primeras muestras fueron las de Carlos Alonso y Roger Mantegani”.

Hacia 1993 Vía Margutta empezó a participar de ArteBA y en el 97 llegaron las ferias: “Tengo 64 ferias en mi haber, entre nacionales e internacionales, en países como Estados Unidos, Perú, España y China”. Su cartera de artistas contempla a José Benito, Ernesto Berra, María Eugenia Castelli y Susana Lescano, entre otros (y una trastienda con obra de Damien Hirst, Ary Brizzi, Antonio Seguí, Carmelo Arden Quin).

El proyecto de El Gran Vidrio (Av. Humberto Primo 497) se gestó en 2010, dentro de un restaurante, camino al aeropuerto. Tras una serie de exposiciones empezó a meterse en el circuito y a trabajar con curadores en el armado de proyectos y en 2014 mudó la sede al centro. “No es solo una galería sino que forma parte de un proyecto más grande. Hace pocos meses sumó una Fundación, a cargo de Catalina Urtubey”, detalla Romina Castiñeira, al frente de la galería.

Su quehacer se centra en representar a artistas -la mayoría cordobeses- con los que trabajan de manera conjunta: “Además de vender sus obras les facilitamos relaciones. También participamos en ferias y eventos y estamos empezando a internacionalizarnos”.

Con una impronta vinculada a lo experimental, trabajan con artistas como Lucas Di Pascuale o Roberto Jacoby: “Algunos son muy jóvenes pero otros vienen produciendo desde hace mucho. Somos una galería que se anima, que tiene más riesgos y muestra cosas distintas, incómodas, jugadas”.

En tanto, Carmela Gastaldi (Arte Cerca) empezó como una galería online en 2014 hasta que se decidió a abrir su espacio. “Hoy, la galería se abre cuando hay muestras en la Casona Thays, en avenida Yrigoyen esquina Arquitecto Thays”, señala.

Con artistas como José Benito, Sergio Blatto, Tulio Romano o Boyo Quintana, Gastaldi dice que ellos no son exclusivos de la galería: “Hoy en día no existe la exclusividad porque los artistas no tienen mecenas”.

A la hora de elegir artistas, señala que lo importante es que tengan una continuidad en su obra: “Estudio un poco la trayectoria, que sea consecuente con su obra, aunque también apuesto a algunos jóvenes artistas”.



Mujeres al frente

Hay un trabajo en el galerismo que tiene que ver con los detalles, con el cuidado de artistas y clientes, donde lo femenino suma. “Eso de abrazar que tiene lo femenino”, resume Romina Castiñeira.

Maru Becerra sostiene que el ser mujer la benefició siempre: “Se me abrieron muchas puertas. Los hombres siempre me han respetado y cuidado muchísimo; nunca sentí que por ser mujer me costara más llegar a donde llegué”.

Por su parte, Carmela Gastaldi dice que las mujeres toman al galerismo más como una pasión que como un trabajo: “Siempre me dicen que tengo una energía positiva; y yo le pongo ese plus, el de la pasión. Me gusta que las cosas estén estéticamente prolijas porque no se trata solo de mostrar obra, es un combo”.

Georgina Valdez marca un cambio de paradigmas: “Creo que va a significar un cambio en el arte que sean las mujeres las que definan, sobre todo en términos de lo comercial, donde siempre hubo una mirada bastante masculina. Con las mujeres dirigiendo proyectos artísticos esto va a cambiar, aunque lentamente y con mucha dificultad, porque la mirada sigue siendo conservadora”.-