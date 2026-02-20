Alquileres en Córdoba: la oferta creció 85,9% y la compra-venta sigue en retroceso

El mercado inmobiliario de Córdoba atraviesa una etapa de reconfiguración, según el Monitor de Actividad Inmobiliaria de enero de 2026 elaborado por el Centro de Estadísticas Inmobiliarias del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, que expone un fuerte crecimiento de la oferta de alquileres, elevados niveles de cumplimiento de pago y una persistente caída en las operaciones de compra-venta, configurando un nuevo escenario de mayor equilibrio entre oferta y demanda.

Uno de los datos centrales es el salto en la cantidad de inmuebles habitacionales destinados al alquiler. En enero de 2026, el stock administrado por profesionales inmobiliarios fue 85,9% superior al promedio registrado entre septiembre y diciembre de 2023.

Este incremento permitió que la oferta supere incluso el nivel existente al momento de entrada en vigencia de la Ley de Alquileres. El informe interpreta este fenómeno como una etapa de normalización tras años marcados por escasez de unidades y fuerte presión sobre los valores.

En paralelo, el nivel de cumplimiento de los inquilinos se mantiene elevado. En el segmento habitacional, el 96,1% pagó el alquiler completo, el 3% realizó pagos parciales y solo el 0,9% no abonó, con una baja de tres puntos porcentuales en el impago respecto del mes anterior.

En el segmento comercial, el 94% pagó en su totalidad, el 2,5% lo hizo de manera parcial y el 3,5% no pagó. En este caso, el nivel de incumplimiento mostró una leve suba mensual.

El aumento del stock comienza a reflejarse en la vacancia. La vacancia habitacional se ubicó en 0,3% del total de inmuebles en alquiler, con un incremento de 4,3 puntos porcentuales respecto del mes previo, mientras que en el segmento comercial alcanzó el 2,2%.

En cuanto a los nuevos contratos, continúan registrándose aumentos respecto de los vencidos, aunque con una desaceleración frente a períodos anteriores. Las subas promedio fueron de 24,1% en casas, 18% en departamentos y 25,2% en locales comerciales.

Respecto de la composición del mercado, en compra-venta durante diciembre de 2025 el 46,7% de las operaciones correspondió a departamentos, el 31,1% a lotes y el 13,3% a casas. El resto se distribuyó entre housing con 4,4%, comercial e industrial con 2,2% y cocheras con 2,2%.

En alquileres, el 62,4% de los contratos correspondió a departamentos, el 20,2% a casas, el 9,2% a comercial e industrial, el 6,4% a housing y el 1,8% a cocheras.

Mientras el segmento locativo muestra señales de estabilización, la compra-venta continúa retraída. El informe señala una caída interanual del 25,3% en las operaciones de compra-venta y del 27,2% en las operaciones de alquiler.

Desde el CPI Córdoba interpretan que la menor cantidad de contratos firmados no necesariamente implica menor actividad, sino una reducción en la urgencia por cerrar operaciones en un contexto de mayor disponibilidad. Según el Monitor, 2025 marcó un punto de inflexión y el inicio de una nueva etapa para el sector inmobiliario provincial.