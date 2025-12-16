Ammiraglia Desarrollistas inauguró BUENAVISTA III en Villa Carlos Paz: lujo, eficiencia y vida serrana

Ammiraglia Desarrollistas celebró la inauguración y entrega de Buenavista III, su nuevo desarrollo inmobiliario en Villa Carlos Paz, que se posiciona como un referente local al combinar arquitectura contemporánea, sostenibilidad y calidad de vida. El edificio está ubicado en la esquina de Los Artesanos y José Hernández, un punto estratégico que equilibra cercanía al centro, vistas abiertas y contacto directo con el entorno serrano.

El proyecto responde a una concepción de vivienda que prioriza el disfrute cotidiano, con una estética minimalista, materiales de alta calidad y un enfoque de consumo inteligente, pensado tanto para vivir como para invertir. Buenavista III se suma así al portfolio de la desarrollista, que ya cuenta con 13 proyectos consolidados y más de 200 unidades entregadas en Córdoba, Villa General Belgrano, Villa Carlos Paz y Uruguay.

“Con la entrega de Buenavista IIII afianzamos nuestro compromiso con los clientes y dejamos plasmada nuestra calidad constructiva. Ver la emoción de los nuevos propietarios nos confirma que este es el camino”, expresó Leandro Ammiraglia, socio fundador de la empresa. “Cada proyecto está pensado para invertir en ubicaciones estratégicas, potenciar el valor del capital y, sobre todo, disfrutarlo”.

En la misma línea, Guillermo Ammiraglia, también socio fundador, destacó que el edificio “materializa la promesa de construir no solo espacios, sino relaciones a largo plazo”, y anticipó los próximos pasos de la firma: la inauguración de Buena Vista Mar en Punta del Este y el inicio de un nuevo desarrollo en Nueva Córdoba.

Innovación y sostenibilidad al servicio del confort

Buenavista III se distingue por su apuesta a la eficiencia energética y la gestión responsable de los recursos. El edificio cuenta con un sistema mixto de climatización que combina paneles solares y calderas a gas de condensación, utilizado tanto para calefacción como para agua caliente y climatización de la piscina.

Además, incorpora muros con sistema Emmedue, aberturas con Doble Vidriado Hermético (DVH) y un sistema de recolección de agua de lluvia destinado al riego de las cubiertas verdes, lo que garantiza aislamiento térmico y acústico, bajo consumo energético y mayor sustentabilidad.

Las unidades ofrecen terminaciones de alta gama, con pisos de porcellanato de grandes dimensiones, calefacción por radiadores y cocinas equipadas con mesadas de granito, en línea con el estándar constructivo que distingue a la desarrollista.

Amenities pensados para vivir y compartir

El edificio eleva el concepto de vida serrana con una propuesta integral de amenities: terraza panorámica con piscina, gimnasio, espacio de meditación, SUM con asador, terrazas con livings y áreas de juegos para niños, reforzando la idea de comunidad y disfrute compartido.

Con Buenavista III, Ammiraglia Desarrollistas consolida su presencia en uno de los principales polos turísticos e inmobiliarios de Córdoba, apostando a un modelo que combina diseño, eficiencia y proyección a largo plazo, en sintonía con las nuevas demandas del mercado residencial.