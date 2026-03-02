Anthro Party Argentina llega a Córdoba: la convención FURRY que espera más de 300 asistentes

Del 9 al 11 de octubre, Córdoba será sede de la primera edición local de Anthro Party Argentina, la convención del fandom furry que prevé reunir a más de 300 personas en el Hotel Quinto Centenario. Durante tres jornadas, el encuentro ofrecerá paneles abiertos, competencias de baile y karaoke, fiestas con DJs y una feria de artistas.

En diálogo con el Perfil Córdoba, los organizadores del evento, Markov y Zutcke -nombres artísticos con los que se identifican dentro del fandom- explicaron que la propuesta apunta a consolidar un espacio de encuentro para la comunidad furry de la provincia y de otras regiones del país. Markov representa a un lobo ruso y Zutke a un conejo, dos personajes creados por ellos como parte de su identidad en la comunidad.

“El evento es una convención furry donde se reúnen artistas de muchos rubros: DJs, dibujantes, fursuit makers, pintores. Es un punto de encuentro para la comunidad. Es el equivalente a una ComicCon”, resumió Markov.

Actividades, paneles y espacios de participación

Aunque la grilla definitiva aún no fue publicada, la organización confirmó una programación sostenida a lo largo de las tres jornadas, con paneles temáticos a cargo de integrantes del propio fandom, instancias de formación vinculadas al arte y a la producción de fursuits, competencias escénicas, karaoke, bailes y fiestas con DJs, además de una feria.

“Los paneles los da la misma comunidad. Hay gente que habla de dibujo, ingeniería, medicina o diseño. Se inscriben, les damos un espacio y exponen con micrófono y pantalla”, explicó Markov.

A esa propuesta se suman actividades recreativas que ocupan un lugar central dentro del cronograma. “No es solo escuchar paneles. También hay competencias de baile y karaoke, y se entregan reconocimientos a los ganadores. La idea es que sea un fin de semana para disfrutar”, señaló.

Para Zutcke, el eje del encuentro es la participación: “Lo que se busca es darle un espacio a cualquiera que quiera compartir algo que le guste. Se enseñan cosas, como cómo dibujar, cómo hacer un fursuit o incluso cómo manejar el estrés”.

Más de 300 personas: la expectativa de convocatoria

La organización estima que la convención superará las expectativas de asistencia en su primera edición en la ciudad. “Estamos empezando desde cero en Córdoba, no es como Buenos Aires. Aun así, esperamos más de 300 asistentes”, indicó Markov.

El evento apunta a una convocatoria federal. “No está pensado solo para Córdoba. También para gente del interior y de Buenos Aires. La ciudad es un punto de encuentro accesible para todas las provincias”, agregó.

Asimismo, las entradas comenzarán a venderse durante el mes de marzo.

Cómo surgió la comunidad furry en Córdoba

El evento se apoya en un proceso de construcción comunitaria que comenzó hace más de una década. “Esto arranca alrededor de 2012, cuando prácticamente no había fandom en Córdoba, eran grupos muy chicos”, recordó Markov. En ese primer momento, los contactos se organizaban a través de plataformas como Taringa y, más tarde, en Facebook.

“Empezamos a juntarnos por redes, a organizar salidas, encuentros en casas de amigos, ir a plazas con los trajes o al cine”, relató.

Con el tiempo, esa dinámica derivó en la conformación del grupo CórdobaFurs, que se convirtió en uno de los principales espacios de articulación local del fandom.

FURCAMP Cordobés

Antes de la convención, la comunidad ya había impulsado una experiencia presencial de mayor escala: el FurCamp.

“Hicimos un campamento furry en Anisacate. Fue una prueba piloto. Salió bien, pero con la pandemia se postergó dos años. Retomamos en 2022 y desde entonces lo hacemos todos los años”, explicó Markov.

Furry y therian: la diferencia

Mientras el furry se define como un fandom vinculado al arte, los personajes antropomórficos, la socialización y la realización de eventos, el therianismo remite a una experiencia individual de identificación con un animal, asociada a una dimensión personal o espiritual.

“El furry es un hobby. Nos gusta juntarnos, conocer gente, participar en eventos. El traje es un extra: no todo el mundo tiene uno ni es obligatorio para ser parte del fandom”, explicó Markov. “En cambio, el therian tiene más que ver con un sentimiento de identificación con un animal. Mi personaje es un lobo ruso”.

Zutcke lo planteó desde su experiencia cotidiana: “Mi personaje es un conejo. Trabajo, vengo a los encuentros, me pongo el traje, hago fotos y videos para redes, me saco fotos con la gente en la plaza. Pero es un personaje: me saco el traje y sigo siendo yo”.