“Avanzamos porque creemos que fue un atropello a la democracia”

por Julieta Fantini

La semana que pasó se dio de manera pública una situación insólita que, incluso, fue judicializada y que remite a las elecciones municipales de mayo.

Mientras en la boleta que dio como ganador de la intendencia a Martín Llaryora, aparecía como séptima en la lista de concejales Eva Ontivero, la Junta Electoral Municipal proclamó a otra mujer, María Florencia Mana.

Tras días de confusión y sorpresa, finalmente la Justicia Electoral de Córdoba hizo lugar a una impugnación de Ontivero sobre Mana

El cambio –de palabra– se produjo luego de la impresión de boletas, pero Ontivero no fue notificada.

Llegado el caso a la Justicia Electoral Provincial, la jueza Marta Vidal resolvió, cuatro días después del escándalo, hacer lugar a la apelación de Ontivero.

Entre los fundamentos, argumenta que “la voluntad popular se manifestó por Ontivero”.

En el mismo sentido se expresa la concejala electa en diálogo con PERFIL CORDOBA. “Tengo dos pasiones, el peronismo y la comunicación social. Y la comunicación me ayudó a visibilizar las cosas, porque si no no se puede cambiar nada. Otras personas me

contaron que les pasó lo mismo, y no dijeron nada. Si no le damos visibilidad al manoseo a las normas, a las leyes, pasa de largo”, reflexiona.

Ontivero se define como una militante de base del llaryorismo. Conduce un programa de radio en La Ranchada, estudió comunicación social en la UNC y trabaja, desde hace casi 20 años en el Ministerio de Salud de la Provincia.

Hoy, con 39 años, una hija y dos sobrinos a cargo, hijos de su hermana fallecida, asumirá un cargo en el Concejo Deliberante que podría pensarse dará lugar a una fractura en el bloque, que Ontivero desmiente categóricamente: “Soy parte de Hacemos por Córdoba. No tengo problemas con nadie, y mi trabajo es de base, mis padres y mis abuelos me enseñaron a hacer peronismo desde la humildad”.

—¿Qué pasó?



—Impugnamos porque creíamos que el procedimiento de la Junta Electoral Municipal estaba mal hecho. Proclamó a alguien (por Mana) que no estaba en la boleta. Avanzamos porque creemos que fue un atropello a la democracia, estábamos burlando a la gente que fue a votar. El voto popular, más allá de la banca, no puede ser manoseado. Mucha gente me votó a mí, me vio en la boleta.

—¿Por qué llegaron a esa situación? ¿Qué sucedió antes?

—Estuve en la aceptación de cargos, eso está en los diarios de marzo. Firmo para estar en la lista. Luego de la oficialización de la Junta Electoral Municipal como candidata 7, hago campaña porque soy una militante de base, soy hija de una histórica de la seccional primera, Eva Losa, vengo de abajo. Mis compañeras me decían "llegó una de nosotras", pero no me la creo.

—¿Alguien le soltó la mano?

—Nadie. Yo no tengo problemas internos con ningún sector del peronismo. Si preguntan sobre mí, no tengo problemas con ninguno ni el schiarettismo, ni el delasotismo ni el llaryorismo -al que pertenezco, por eso la sorpresa. También nos preguntamos qué pasó.

—¿Llegó a alguna conclusión?

—No, pero creo que el tiempo me va a dar los motivos. No me arrepiento de haber actuado así porque me enseñaron a ir con lo justo y la verdad. Me gustaría en algún momento saber qué pasó.

—¿Nadie la llamó para darle una explicación, tomó contacto con Mana?

—No aun, pero si se da la oportunidad de hablar con la compañera, no tengo nada en su contra. También quiero saber qué piensa.

—¿Pudo hablar con Llaryora?

—Me mandó un mensaje a través de su prensa, porque estaba de viaje. Cuando regrese, nos juntaremos a hablar. Tengo una buena relación con él. También lo dejó en claro cuando dijo que esperaba que se expida la Justicia.