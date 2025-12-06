Belgrano es finalista del torneo de Primera división del fútbol femenino

Garra. Amor. Juego. Adrenalina. Coraje. Fortaleza.

Garra. Pases. Sacrificio. Goles. Valentía. Perseverancia.

Garra. Historia. Legado. Tristezas y pasiones.

Palabras, cualidades, descripciones… simplemente el Fútbol fernet: Belgrano femenino.

Las ‘Piratas’ volvieron a escribir un capítulo grande de la historia del fútbol femenino de Córdoba. Lo hicieron jugando en un nivel de fútbol importante, con un aliento desbordante de los sus fanáticas, poniendo garra y mucho más, y de esa manera, con un golazo, eliminaron a River y jugarán la final del torneo de Primera división del fútbol femenino de AFA.

Ya nada sorprende de Belgano femenino: una historia cimentada con nombres propios que dejaron un legado, y aunque algunos nombres hayan cambiado la esencia es la misma. A eso se le llama IDENTIDAD.

Y el elenco que conduce Mariana ‘Pomu’ Sánchez tiene identidad. Por eso juega y gana ‘a lo Belgrano’ y se mete en una final que promete ser estelar. Jugarán ante Racing en esa instancia, la ida en Avellaneda y la vuelta en el Gigante de Alberdi. Una final histórica. Belgrano, en las puertas de la historia.

Pero para eso, las ‘Piratas’ tuvieron que salir primeras de su grupo, después dejar en el camino a Ferro y River, en partidos muy sufridos, donde la GARRA (sí, la repetimos y ahora en mayúscula y en negrita) fueron vitales.

Ante las ‘Millonarias’ igualaron sin goles en la ida y esta noche en Alberdi vencieron por 1-0 con el gol de Lourdes Rodríguez. Qué gol: golazo.

Una victoria solventada, más allá de esa conquista, en la enorme labor de Victoria Arrieto (una leona en la mitad de la cancha), Fatima Barone (sacó y cortó toda situación que pasó cerca de su zona), Agustina Sánchez (metió tres atajadas espectaculares), Romina Núñez (se hizo cargo de la pelota cuando las papas quemaban) y podríamos estar un rato largo.

Un equipazo, con muchas virtudes (es que las jugadoras de este plantel no le tienen miedo a decir "queremos salir campeonas"), es este que construyó la ‘Pomu’, que ahora jugará una final inédita, que tendrá el acompañamiento de una historia de garra, pasión, legado, identidad y sueños… porque si hay algo que conoce Belgrano femenino es de soñar, y de cumplir esos sueños. Se viene una final histórica.