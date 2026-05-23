Piratas y Millonarios: datos y antecedentes de una final histórica

Hablar de un duelo entre Belgrano y River Plate remite indefectiblemente a la Reválida/Promoción que muy pronto tendrá su cumpleaños de quince. A la definición que arrancó el 22 de junio de 2011 con triunfo 2-0 del Celeste en el Gigante de Alberdi, y que concluyó cuatro días después en el Monumental, con un 1-1 que el Tribunal de Disciplina de la AFA luego transformaría en 1-0 a favor del equipo cordobés. A uno de los episodios más impactantes de la historia del fútbol argentino: el cuarto ascenso de la ‘B’ a la Primera División y el primer y único descenso riverplatense.

El entrenador Ricardo Zielinski, el ex arquero y actual ayudante de campo Juan Carlos Olave y el mediocampista Franco ‘Mudo’ Vázquez son tres protagonistas de aquella gesta ‘Pirata’ que volverán a estar presentes en un juego definitorio ante el conjunto del barrio porteño de Núñez. En este caso, la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Del otro lado del mostrador, sin ‘sobrevivientes’ a la vista, aunque con una llamativa coincidencia como hilo conductor: el indisimulado distanciamiento de su directiva con la cúpula del fútbol nacional.

FIGURAS REPETIDAS. Después de 15 años, Ricardo Zielinski y Juan Carlos Olave volverán a disputar con Belgrano una serie decisiva ante River Plate. /// CEDOC PERFIL

La serie entre Belgrano y River suma varias temporadas y 41 capítulos, con ocho triunfos celestes, siete empates y 26 victorias de ‘la banda roja’. En los extremos se repite el 3-0 para el ‘Millonario’ (Nacional 1968 en el Estadio Julio César Villagra y Apertura 2026 en el Antonio Vespucio Liberti); en el medio, otros cuatro ‘mano a mano’ que marcaron el historial.

El primero fue en el Nacional 1984, cuando ambos equipos debieron eliminarse en la instancia de cuartos de final. Belgrano venía de ganar el Grupo C, aventajando a Rosario Central, Vélez Sarsfield y Central Norte de Salta, y de eliminar a Atlético Tucumán en el primer cruce de la fase decisiva. River Plate, por su parte, se había adjudicado el Grupo D, superando a Huracán, Estudiantes de Río Cuarto y Atlético Uruguay de Entre Ríos, y acababa de dejar en el camino a Instituto. La serie, que se jugó entre el 18 y el 25 de abril, arrancó con un sorpresivo 4-0 del ‘Millo’ en el Chateau (goles de Daniel Teglia -2-, Alberto Bica y Roque Alfaro) y concluyó con un insuficiente 2-0 a favor del elenco mediterráneo (tantos de Luis Scatolaro y Abel Blasón), que marcó el primer triunfo belgranense en sus choques con River. Victorio Cocco y Luis Cubilla fueron los respectivos directores técnicos. En la continuidad del certamen, el equipo donde hacía sus primeros palotes el uruguayo Enzo Francescoli superó a San Lorenzo en semifinales y perdió la serie decisiva frente a Ferro Carril Oeste, que había eliminado a Talleres en la antesala de la final.

BELGRANO DEL ’84. El equipo que jugó el Nacional y protagonizó el primer cruce definitorio ante River en los campeonatos de la AFA. /// CEDOC PERFIL

La segunda definición entre Belgrano y River tuvo lugar en 1993, en el marco de la Copa Centenario, certamen que la AFA organizó con motivo de su 100° aniversario y que jugaron los equipos de Primera División, con excepción de los descendidos Talleres y San Martín de Tucumán. La competencia, que tuvo 18 participantes, incluyó 43 partidos y consistió en cruces directos con el sistema de doble eliminación, arrancó el 25 de junio de 1993 y concluyó el 30 de enero de 1994.

Luego de vencer sucesivamente a Deportivo Mandiyú de Corrientes, Platense y Racing Club, y de perder ante Gimnasia y Esgrima La Plata, ‘El Pirata’ dirigido por Fernando Areán coincidió en la final de la Ronda de Perdedores con ‘El Millonario’, que tenía a Daniel Passarella como DT y arrastraba una victoria ante Boca, una derrota frente a Racing y triunfos en cadena sobre Independiente, Deportivo Español, San Lorenzo y Argentinos Juniors. El partido se jugó el 23 de enero de 1994 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y el conjunto de Núñez ganó 2-1 en el alargue. Facundo Villalba y Julio Toresani marcaron para el vencedor, mientras que Víctor Hugo Ferreyra anotó para el representativo de La Docta. Una semana después, en La Plata, River perdería la final frente a Gimnasia.

En aquel certamen, Luis Fabián Artime, actual presidente de Belgrano, participó en los partidos ante El Calamar, La Academia y El Lobo, y anotó dos goles con la camiseta celeste. También jugó ante River Plate, pero ya defendiendo los colores de San Lorenzo, en la semifinal de la Ronda de Perdedores. En ese encuentro, que se jugó en la cancha de Vélez y ganó el Millonario 3-2, 'El Luifa' marcó uno de los tantos del conjunto azulgrana.

EL ÚLTIMO CRUCE. Colidio celebra el gol del triunfo 2-1 ante Belgrano por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, en el Estadio Kempes. /// CEDOC PERFIL

Al tercer cruce, el ya mencionado ‘punta y hacha’ entre el Pirata de ‘El Ruso’ Zielinski y el River de ‘Jota Jota’ López de la temporada 2020/2011, le sucedió el enfrentamiento por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023. En esa instancia jugaron a partido único y se enfrentaron el 3 de diciembre en el Kempes, que al igual que ahora había sido designado con antelación como escenario neutral de la llave entre el tercero de la Zona B y el segundo de la Zona A. River, conducido por Martín Demichelis, venció por 2-1, con Salomón Rondón y Facundo Colidio como goleadores. Lucas Passerini anotó el tanto del Pirata, que fue dirigido por Guillermo Farré y tuvo en sus filas a otros dos integrantes de su actual plantel: el volante central Santiago Longo y el arquero Manuel Vicentini. Como en las otras veces que resultó victorioso ante El Pirata, el elenco porteño no pudo coronar su campaña con un festejo. Seis días después, en el mismo Estadio Kempes, fue eliminado por penales en la semifinal contra Rosario Central.

ARTIME, SINÓNIMO DE GOL. Luis Fabián, goleador histórico y actual presidente de Belgrano; y su padre Luis, delantero de River en los ’60. /// LUIS FABIÁN ARTIME (X)

Destinos cruzados

# Luis Fabián Artime, actual presidente de Belgrano, es el futbolista que convirtió más goles para el equipo de Alberdi en los torneos de la AFA. Con la camiseta celeste, ‘El Luifa’ tiene un registro de 94 conversiones en 336 partidos. Su padre, Luis Artime, anotó 80 tantos en 70 partidos jugando para River Plate, entre 1962 y 1966, y es el 21° máximo artillero del club.

# Ángel Labruna es el goleador histórico de River y fue DT del ‘Millonario’ en el primer partido contra Belgrano, que se jugó en Alberdi y su equipo ganó 3-0 en el Nacional ’68. Su hijo, Omar Labruna, hizo su primera experiencia como entrenador dirigiendo al Pirata en 2003 y tuvo un segundo ciclo seis años después, la dos veces en la Primera B Nacional.

# Norberto Alonso, uno de los máximos ídolos del conjunto de Núñez, tuvo un efímero paso como técnico de Belgrano en la B Nacional 1990/1991. Condujo al equipo durante cinco partidos, con un triunfo, un empate y una derrota. Fue su primera y única experiencia con el buzo de entrenador, y en su gestión hizo debutar a Norberto Fernández, DT de la reserva del Celeste.

# Juan Carlos Olave jugó un solo partido en River: el 20 de mayo de 2006 en Panamá, en la derrota 0-1 ante el seleccionado local. Nunca más volvió a ser incluido como titular por el entonces DT Daniel Passarella. Cinco años después, ‘El Kaiser’ sería testigo, desde el palco presidencial del Monumental, del decisivo penal que el arquero le atajó a Mariano Pavone en el enfrentamiento que definió la Reválida/Promoción 2010/2011.

# Juan José López, entrenador de River en la serie que determinó el único descenso de la historia para el equipo de Núñez, fue jugador, ayudante de campo y entrenador interino de Belgrano por un partido. Como futbolista, integró el plantel campeón del Regional 1986 y fuera de la cancha participó de dos ciclos como parte del cuerpo técnico que lideró Pedro Marchetta.

‘VILLITA’. José Luis Villarreal, uno de los futbolistas más destacados que durante du carrera vistió las camisetas de Belgrano y River Plate. /// CEDOC PERFIL

​Con las dos camisetas