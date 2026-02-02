Bornoroni reclamó aprobar la Ley Penal Juvenil tras un grave ataque protagonizado por menores en Córdoba

El diputado nacional Gabriel Bornoroni volvió a poner en el centro del debate la Ley Penal Juvenil tras un grave hecho de inseguridad ocurrido en la ciudad de Córdoba. A través de sus redes sociales, el legislador reclamó la aprobación inmediata del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, luego de confirmarse la detención de tres menores acusados de balear a una joven que sufrió una lesión medular irreversible. “Tres menores detenidos en Córdoba por balear a una chica y dejarla parapléjica. Tienen más de 15 antecedentes penales”, escribió Bornoroni en su cuenta de X.

En ese mismo mensaje, sostuvo que “los cordobeses no pueden esperar más” y pidió que diputados y senadores por Córdoba confirmen su acompañamiento a la iniciativa oficial. “Córdoba tiene que votar de forma unánime para ponerle fin a la impunidad”, agregó.

Detención de tres menores

El planteo del legislador se conoció luego de que el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmara públicamente la detención de los tres menores involucrados en el ataque a Rocío Luna, una joven de 22 años baleada en barrio Yapeyú, que permanece internada en el Hospital Córdoba con una lesión medular irreversible.

La información indica que los detenidos registran más de 15 antecedentes penales, un dato del que Bornoroni se hizo eco para reforzar su reclamo legislativo.

El pronunciamiento del diputado se inscribe en un contexto de fuerte discusión política sobre la baja de la edad de imputabilidad y la reforma del régimen penal juvenil, un tema que el Gobierno nacional busca instalar con prioridad en el Congreso y que genera posiciones encontradas entre oficialismo y oposición. En ese marco, Bornoroni llamó a que la representación cordobesa actúe en bloque y respalde la iniciativa presidencial como respuesta frente a delitos graves cometidos por menores.