Bornoroni y De Loredo “se revolean” listas de intendentes

Miércoles, 14:52. Comunicado de prensa del búnker de Gabriel Bornoroni: “Santilli se reunió con diputados nacionales e intendentes de Córdoba”. Jueves, 13:25. Comunicado de prensa del búnker de Rodrigo de Loredo: “Los intendentes se ponen al frente de la campaña de De Loredo 2027”. Con apenas 22 horas de diferencia, la oposición cordobesa mostró un verdadero ‘revoleo’ de listas de jefes comunales. Aunque desde ambos sectores aseguran que la coincidencia de los anuncios fue una simple casualidad, la realidad es que hay una “escalada táctica” en torno a la llamada “territorialidad”, de parte de cada uno de los dirigentes.

De cara a los próximos comicios del 2027, la necesidad de exhibir músculo propio llevó a que dos de las principales espadas de la oposición —el otro es Luis Juez— empezaran a disputarse uno de los activos más preciados en cualquier elección: los intendentes cordobeses.

Desde las filas de La Libertad Avanza (LLA) sacaron pecho rápido por la imagen actual. El encuentro previo realizado en Buenos Aires no había salido como se esperaba, algunas presiones aparecieron y nombres que eran una fija decidieron bajarse. Pero esta vez la foto sí los conformó y los organizadores pudieron “porotear” la imagen tomada en la Casa Rosada. En el búnker de Bornoroni celebraron especialmente haber sentado en las oficinas de Balcarce 50 a Nicolás Filoni (de Oncativo) y Ezequiel Lemos (de Río Ceballos), dos intendentes jóvenes que manejan ciudades clave del interior provincial.

La comitiva que acompañó al jefe de la bancada libertaria y a Laura Rodríguez Machado dejó en evidencia que el encuentro fue amplio y variopinto. Entre los mandatarios que integraron la delegación y se sentaron en el Salón de los Escudos estuvieron también Fernando Rambaldi (La Calera), Pablo Cornet (Villa Allende) —¿cada vez más cerca de dar el salto?—, Adela Arning (Mendiolaza), Natalia Contini (Anisacate), Ariel Gutiérrez (Cañada de Río Pinto), Claudio del Valle Caón (Calchín), Gerardo Cerutti (Colonia Marina) y Miguel Maradona (Colonia Prosperidad), entre otros.

Desde hace meses los libertarios destacan haber sumado a las filas a la dirigente radical Soledad Carrizo. La flamante vocal del Inaes, y exintendenta de Quilino, viene llevando adelante las tareas de “pesca territorial” de los intendentes pertenecientes al centenario partido. La exdiputada radical sonrió en la última foto, en la que se ubicó cerca del ministro del Interior, Diego Santilli, el anfitrión del encuentro.

Lupa Deloredista. En el radicalismo que responde a De Loredo no comparten el análisis libertario. “De los 18 intendentes, gran parte eran del PRO”, señalan con un tono no exento de chicana. Agregan: “El apoyo de los intendentes es algo genuino, no fue una respuesta a nadie. Es un movimiento que se está gestando desde hace mucho. Rodrigo tiene reuniones en cada departamento, muchas de las cuales no se dan a conocer”, agregan allegados al diputado. “El radicalismo tiene 170 intendentes, no necesita ninguna foto para mostrar territorialidad, ni tampoco amenazamos a nadie”.

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Para ratificar ese despliegue tradicional, la respuesta deloredista no tardó en llegar mediante la oficialización de una mesa de conducción política comandada por el Foro de Intendentes que preside Rubén Dagum (Almafuerte). Allí, el exjefe de la bancada de la UCR nacional se rodeó de varios “pesos pesados” del partido, incluyendo a Marcos Ferrer (Río Tercero y titular del Comité Central), Roberto Casari (Vicuña Mackenna) y Juan Manuel Moroni (Bell Ville). Esta mesa de intendentes sumó también las firmas de Maximiliano Andrés (Etruria), Nanci Foresto (Alcira Gigena), Javier Dieminger (La Falda), Daniel Kieffer (Santa Rosa de Calamuchita), Karina Figueroa (Salsacate), Lorena Peralta (La Puerta) y Federico Soto (Berrotarán), entre más de 60 jefes comunales que decidieron dar el presente de manera presencial para acelerar la campaña de cara al próximo año.

Respecto a las fugas o las fotos que algunos intendentes se sacaron en la Casa Rosada, en el deloredismo minimizan el impacto de manera tajante. Aseguran que los que van asisten exclusivamente por necesidades institucionales y urgencias financieras de sus respectivos municipios.

Intendente en “on”

Esta idea, manifestada por el entorno de De Loredo, también la compartió Nicolás Filoni, intendente de Oncativo, quien en diálogo con este medio dejó reflejado ese intento de equilibrio que pretende hacer entre todas las partes. “Fue gestión pura, me toque con quien me toque, sea a nivel provincial o nacional. Surgió esta reunión articulada por Soledad Carrizo, Federico Zárate y Gabriel Bornoroni, y un grupo de intendentes fuimos a la Casa Rosada. Somos de distintas pertenencias políticas; yo vengo del radicalismo y gané por Juntos por el Cambio, pero tengo cuestiones clave que destrabar con Vialidad Nacional, con Ferrocarriles, y la toma de créditos en el Bice y en el Banco Nación. Planteamos nuestras preocupaciones y proyectos”, indicó.

“Tengo gran relación con Bornoroni, pero a Rodrigo de Loredo lo conozco desde hace mucho tiempo y lo apoyo. Dicho esto, creo que es la primera vez que un intendente de Oncativo llega a la Rosada. ¿Cómo decirle que no a un ministro del Interior siendo de una localidad del interior?”, cerró el jefe municipal.

De esta manera, la lucha por la territorialidad continúa su curso y en este ajedrez político nadie tiene intenciones de regalar un solo casillero.