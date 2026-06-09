Búsqueda desesperada en Colonia Caroya: el ministro Quinteros habló del operativo para encontrar a Luciana Barrios

Desde ayer lunes, 8 de junio, la familia perdió el contacto con la adolescente Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, e inmediatamente denunció la situación. Bajo directivas del fiscal de Jesús María, Guillermo Monti, se desplegó un operativo en toda la zona, urbana y rural que circunda Colonia Caroya y Jesús María. La imagen de Luciana fue replicada para potenciar la búsqueda.

La adolescente fue vista por última vez a la salida de su escuela.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, aseguró hoy que no se detendrán hasta encontrarla y que se están utilizando "absolutamente todos los recursos de la provincia" por orden del gobernador.

El operativo se realiza en un contexto de extrema preocupación a la luz del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años víctima presunta de Claudio Barrelier. La causa ayer sumó una nueva detención: la de Soledad Andreani dueña del Ford K donde el presunto asesino habría trasladado los restos de Agostina a un descampado de Ampliación Ferreyra.

JUAN PABLO QUINTEROS. El ministro de Seguridad aseguró que se activaron todos los protocolos en la provincia y hay contacto directo con el sistema nacional de búsqueda de personas extraviadas.

Despliegue total por tierra y aire

Desde que se conoció la desaparición de Luciana Barrios, diversas fuerzas especiales se desplazaron en la zona. El operativo cuenta con la participación de la Dirección de Bomberos, el cuerpo especializado DUAR, equipos de canes, drones y un helicóptero que sobrevoló la zona urbana y rural durante la noche utilizando un faro de búsqueda.

Quinteros detalló que se realizó un rastrillaje exhaustivo en el colegio y áreas aledañas, incluyendo una conocida bodega de la zona donde los resultados fueron negativos, "El clima no nos ayudó, pero vamos a seguir trabajando por medios aéreos y terrestres", afirmó el ministro, destacando que también cuentan con el apoyo de Gendarmería Nacional para el control de las rutas.

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La investigación: cámaras y rastro tecnológico

La causa está bajo la dirección del fiscal Monti, mientras que la Policía Científica y Judicial analizan la computadora de la joven y las señales de su teléfono celular. Según Quinteros, la última señal del móvil de Luciana fue emitida ayer por la tarde, y actualmente el dispositivo se encuentra apagado.

Los investigadores están reconstruyendo las últimas horas de la adolescente a través del relevamiento de cámaras de seguridad de comercios de la avenida principal y del sector del colegio. También se analiza el impacto de las antenas telefónicas durante toda la noche.

El fiscal y el ministro se entrevistaron con los padres de la joven y su hermana mayor, quienes colaboran en la reconstrucción de los hechos. La hermana es clave porque suelen reunirse a la salida de la escuela para esperar que las busquen porque la casa de la familia está a 10 kilómetros aproximadamente.

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Alertas nacionales y pedido de prudencia

Aunque el ministro evitó dar detalles sobre las hipótesis para no entorpecer la investigación, confirmó que se activaron las alertas de búsqueda de paradero y que está en contacto permanente con el Sifebu (Sistema Federal de Búsqueda). A esta hora del martes este medio constató que aún no figura la de Luciana en la página oficial del sistema.

Sobre la posible activación de la Alerta Sofía, Quinteros aclaró que es una herramienta exclusivamente judicial que depende del fiscal, aunque la imagen de Luciana ya circula en todas las plataformas nacionales de búsqueda. Finalmente, el ministro pidió a la población de Colonia Caroya y Jesús María mantener la calma y colaborar de manera organizada a través de los números 134 o 911, advirtiendo que "cualquier declaración incorrecta en este momento puede causar un inconveniente muy grave".