Caja de Ingenieros: nueva denuncia a una vocal por presuntas irregularidades en obras para Epec

La megacausa penal que investiga presuntas defraudaciones a las arcas de la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba ( Ley 8470), que paga las jubilaciones en esos rubros, sumó una nueva presentación ante el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier.

La ampliación de la denuncia original fue presentada por profesionales opositores a la conducción del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (Ciec). Apunta a un presunto esquema de connivencia y grave conflicto de intereses que involucraría de manera directa a la ingeniera electricista industrial Liliana Rosa Scaglia, vocal de la Caja previsional en el período 2024-2028, quien ya se encuentra imputada por el delito de defraudación por administración infiel en el marco de la causa madre.

Ambas denuncias –la inicial y la ampliación que se formalizó el 20 de agosto pasado– son patrocinadas por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini.

De acuerdo con el último escrito presentado ante la Justicia, habría existido una presunta actuación coordinada de Scaglia y su esposo, el ingeniero Andrés Francisco Carbonara, con el aval del Ciec, en beneficio de una desarrolladora privada y en detrimento de las arcas de la Caja previsional, cuyo directorio ella integra.

Scaglia, como vocal titular del Directorio de la Caja de Previsión (período 2024/2028), tiene la obligación legal y el deber fiduciario de velar por el correcto ingreso de los aportes previsionales para asegurar el sostenimiento del sistema jubilatorio de los profesionales. Sin embargo, la denuncia penal advierte que la funcionaria habría actuado como profesional de la Ingeniería causando un perjuicio directo a las arcas del ente previsional que ella misma administraba.

Hay que recordar que a comienzos de julio de este año, el fiscal Gavier ordenó la intervención del organismo previsional. En la actualidad, en la página web institucional no figuran los nombres de los tres imputados, vocales de la Caja. Además de Scaglia, también son investigados Ana Ruzycki y Micolo Noé.

Un expediente llamativo.

Perfil CÓRDOBA accedió a datos de un expediente que incluye dentro de un mismo número de trámite varias decenas de obras encargadas a una firma privada que presta servicios a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec). Los ingenieros denunciantes aluden a un número mayor: 140 “interacciones” correspondientes a obras diferentes, en la Capital y en ciudades del interior. Es posible deducir que son trabajos tercerizados por Epec. En cada obra, hay un profesional a cargo que presenta la locación del trabajo para que el Ciec realice el visado.

En proximidades de Villa La Maternidad, la Epec tercerizó las obras de iluminación del Puente Leticia. Es uno de los trabajos reportados por los denunciantes.

¿Dónde estaría el perjuicio a la Caja? Según los denunciantes, al unificar todas estas obras bajo un único número de trámite (en lugar de registrarlas de manera individual, como dicta la práctica administrativa corriente), el Ciec aplicó tasas decrecientes de Registro de Obra Diferenciado (ROD) inferiores al 2% legal, licuando la base de cálculo sobre la cual se determinan los aportes jubilatorios de la Caja.

Los servicios agrupados de manera presuntamente irregular corresponden a contratos bajo la Licitación Pública N° 5309 de la Epec para tareas de iluminación y adecuación de alumbrado público. El expediente de la causa expone un extenso listado de obras ejecutadas por una misma empresa privada, entre las que se destacan de manera repetitiva trabajos de iluminación y obras de infraestructura institucional, donde hay luminarias públicas, de puentes, o en escuelas y diferentes instituciones.

En las interacciones de este voluminoso registro, los nombres de Liliana Rosa Scaglia y Andrés Francisco Carbonara figuran de manera sistemática en la casilla de "Profesional" a cargo de la tarea de "Proyecto". Ambos se alternaban o cofirmaban las autorizaciones de cada una de estas obras.

Para los denunciantes, esta estructura revela un "doble juego": mientras Scaglia se desempeñaba como proyectista privada facilitando la unificación y posterior rebaja de tasas para beneficiar a la empresa privada, en paralelo omitía su deber de control dentro de la Caja de Previsión, permitiendo que el organismo previsional dejara de percibir sumas millonarias. De haberse aplicado la registración individual obligatoria por Proyecto, Dirección Técnica y Representación Técnica, los ingresos habrían sido significativamente superiores para el sistema.

Qué dice la defensa

Este medio consultó al defensor de Scaglia, Tristán Gavier. El letrado sostuvo que la ampliación de la denuncia fue promovida por la oposición del Colegio de Ingenieros Especialistas, “que desconoce tanto el procedimiento técnico interno del Colegio como el marco legal aplicable”. Aclaró que “las obras involucradas —más de 70— fueron debidamente registradas conforme a la ley y se abonaron anticipadamente los aportes correspondientes, calculados sobre la base de la licitación pública realizada por la Empresa de Energía Eléctrica”.

Señaló que son obras de “menor envergadura” que formaron parte de una misma licitación y un mismo expediente que se tramitaron en conjunto. “Esto no implica que se trate de una obra en infracción ni que corresponda el pago de ROD; por el contrario, los aportes fueron abonados incluso antes del inicio de las obras, dando cumplimiento anticipado a las obligaciones correspondientes”.

Gavier finalizó afirmando que se trata de una denuncia falsa “por un error conceptual intencional”.

Datos de la causa principal