Causa PAMI: Marcos Carasso se presentó en el Juzgado Federal y se abstuvo de declarar

Marcos Carasso se presentó este miércoles por la mañana en el Juzgado Federal para ser notificado de la imputación que pesa en su contra en el marco de la denominada causa PAMI. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, incluye a otras dos personas que deberán comparecer ante la Justicia el próximo jueves.

Tras la audiencia, su abogado defensor, Maximiliano García, explicó que Carasso optó por abstenerse de declarar hasta tener acceso al expediente y conocer en detalle los elementos incorporados a la causa.

Marcos Carasso, el ex candidato a vicegobernador de Luis Juez, allanado por estafas al Pami

"Escuchamos la imputación y nada más. Vamos a ampliar la declaración una vez que tengamos acceso al expediente. Por consejo mío se abstuvo el señor Carasso", señaló el letrado ante los medios presentes.

García también aclaró que la investigación no estaría relacionada con cuestiones contables ni con una presunta sobrefacturación, una hipótesis que había circulado en los últimos días.

Consultado sobre los otros imputados, indicó que se trata de personas conocidas por el exintendente de General Cabrera, aunque evitó brindar mayores precisiones debido al estado procesal de la causa.

La defensa sostuvo que considera infundada la acusación y anticipó que buscará demostrar la inexistencia de responsabilidad penal por parte de Carasso una vez que pueda acceder al contenido completo de la investigación.

"Es una imputación que él y nosotros consideramos injusta. Es cuestión de transitar el proceso y demostrar su inocencia. La situación va a ser aclarada porque estamos convencidos de que no hay ningún tipo de reproche penal para el señor Carasso", concluyó García.