Cavigliasso: “Hay muchas obras que si no las hacemos entre nosotros mismos ¿quién te las va a hacer?”

General Cabrera puede ser una de las localidades más ricas de la provincia. Guillermo Cavigliasso es la segunda generación que conduce los destinos de Promedon, una de empresas maniceras más grandes del país, aunque ese no es su principal trabajo. Todos los días se despierta y se dirige a Buenos Aires 1051, a su despacho en la municipalidad.

Como buen ingeniero, necesita tener todo controlado y tabulado. Siempre le gustó meterse en los debates locales. Desde joven colaboró con instituciones educativas y deportivas. Recién en 2015 llegó a ganarse su banca como concejal y a los cuatro años siguientes fue el presidente del Concejo Deliberante.

En la charla de Mesa Chica con Perfil Córdoba no habla mucho de política, considera que en estos momentos la interna partidaria le aporta poco a la gestión local. Si habla con entusiasmo cómo mejoró la gestión de cobranza del municipio, cómo va cambiando la mentalidad del vecino a valorar los servicios que se prestan y, por ende, el pago de las tasas.

En localidades como Cabrera ¿el intendente debe ser más administrativo o político?

Hay que ser bien administrativo y buen gestor. Creo que el principal ingreso de nuestros pueblos son nuestros propios recursos, ahí sabemos cuánto dinero hay realmente. Al contrario, con la coparticipación no lo sabemos, por ejemplo. Entonces, hay que ser muy eficiente y muy buen administrador.

¿Cómo es ser intendente con empresas tan grandes al frente?

Hoy Córdoba creo que tiene un recambio intendentes muy importante y ahí va a aparecer mucha eficiencia en la gestión pública que se va a ver reflejado. Hay muy buenos gestionadores. Como siempre digo: ojalá se comprometan muchos privados de muchas localidades como las nuestras.

Pero usted está de los dos lados del mostrador… a la mañana en la municipalidad y a la tarde en la empresa.

Me toca estar en los dos lados, depende del día. Eso es bueno también. Lo que uno le dedica a la gestión pública creo que es muy importante, venimos al mundo para dejar una huella. No hace falta ser intendente para cambiar la realidad del lugar donde uno vive, pero si el intendente te acompaña, bienvenido sea.

Y usted ¿qué huella quiere dejar?

Yo quiero dejar cosas que funcionen, cosas que trasciendan. Con una comunidad unida, con muchos proyectos de unión de empresarios, de unión de productores. Por ejemplo, el instituto secundario que se hizo en 8 meses en la ciudad con el aporte de privados y empresas. Edificamos 1.500 m² para llevar adelante una escuela.

¿Y se logró porqué está Usted en la intendencia o porqué era buena la idea de llevarlo adelante?

Es una gran necesidad y creo que el rol que cumplimos quien vamos llevando adelante la gestión es esto, ¿no? Identificar qué hace falta, juntar y unir las partes para llevarlas adelante. Y cuando vos juntas al privado, todo eso es muchísimo más rápido y creímos que el camino era por ahí. Es fundamental que confíen en un en un líder de una gestión, de llevar adelante buenos proyectos, buenas ideas y que se materialicen.

¿Aumentaste las tasas?

Sí, aumentamos las tasas en función del costo que tenemos de cada servicio que presta el municipio. Al final, la municipalidad de Cabrera presta todos los servicios menos lo que es la electricidad que es EPEC. El resto de los servicios los prestamos absolutamente todos y lo gestionamos desde la Municipalidad.

No hay privados que se pueden hacer cargo de algunos servicios…

Es un trabajo que creemos que lo estamos gestionando muy bien desde el municipio y eso nos da la tranquilidad seguir manejándolo así. Existen, hay cooperativas, habría que rever. Cabrera tiene el 100% de la ciudad con agua potable y cloacas, ahora estamos llevando adelante una gran obra de infraestructura para mejorarla para 20 años más. Gestionamos con los vecinos y es fundamental el compromiso que tenemos con el frentista.

Hay vecinos que te dicen… Cavigliasso, yo ya pago los impuestos no me cobres de vuelta esa obra.

Sí, pero hay muchas veces no se cobran. Por ejemplo, cordón cuneta y asfalto, un hormigón frente a casa -que son obras de primera necesidad- el frentista las paga por contribución por mejora. Ahora estamos lanzando el próximo mes un programa que se llama 36 por 36, que la idea fue hacer 36 cuadras de pavimento en 36 cuotas con el compromiso de los frentistas. Y eso completa un programa de viviendas con un círculo cerrado de gente que puso a disposición su terreno como garantía y el municipio gestiona la administración de las cuotas, de lo que se paga y de los recursos, en cinco años se devuelve la vivienda al frentista. En el 2027 vamos a estar terminando 630 viviendas en General Cabrera.

Cabrera parece de otro planeta…

Cabrera tiene una buena administración desde hace muchos años. Yo heredé una municipalidad superavitaria, muy organizada con dinero en el banco para seguir funcionando. No es normal. Hay muchas obras que, si no las hacemos entre nosotros mismos ¿quién te las va a hacer? No te las hace nadie. Y eso es lo que uno trata de inculcar al privado. Che, tenemos necesidades. Bueno, pongámosla sobre la mesa y a lo mejor esto no es un negocio, pero era necesidad.

¿Cómo te llevas con la política provincial?

No soy activo militante del partido, hay cosas que no me gustan en las políticas. El armado de listas, ciertas cuestiones que no las termino de comprender. Creo que eso es vieja politica y hay que cambiarla.

Muchos empresarios como usted, hizo campaña con la suya. No le debe nada al partido…

No, yo se la debo a la gente de Cabrera que me apoyó muchísimo.

Cavigliasso de entrecasa

¿Cómo es tu familia?

Mi familia personal está conformada por mi señora Paola y mis hijos Constanza y Francisco. Después tengo la familia empresaria. Somos cuatro hermanos -yo soy el menor- y Oscar y Graciela, que son mis padres.

¿Se meten en tu gestión?

No, nada, nada. Sí, un apoyo clave para ceder tiempo de la empresa al Muni, que eso es muchísimo, pero no he recibido un llamado de un hermano mío diciendo: "Che, mira esto, mira aquello, la multa".

¿Vas a hacer lo posible para retener a tus hijos en Cabrera o que si ellos quieren vivir en otra ciudad o en otro país los vas a dejar?

No, uno le va a dar toda la herramienta para que se queden en Cabrera. Como intendente deseo que todo el mundo quiera vivir en Cabrera.

¿Por qué yo me debería ir a vivir a Cabrera?

Porque en Cabrera tenemos calidad de vida, tenemos tranquilidad, tenemos seguridad, tenemos escuela, tenemos industria, tenemos trabajo y muchos proyectos por delante que todavía nos faltan para terminar. Localidades intermedias a chicas tienen mucho grado de valor que por ahí no tienen otras.