Centurión sobre su presentación en Racing de Córdoba: “Me voy a poner esta camiseta con total orgullo”

Ricardo “Ricky” Centurión fue presentado como nuevo refuerzo de Racing de Nueva Italia en el Miguel Sancho, con el objetivo de pelear por el ascenso en la Primera Nacional. La llegada del jugador se concretó en una negociación rápida y con buena predisposición de ambas partes, según destacó el presidente del club, Manuel Pérez.

Centurión se mostró entusiasmado con su llegada y apuntó al objetivo principal del club: el ascenso. "Estoy listo para trabajar, ponerme a disposición y hacer lo que me diga el técnico. Tenemos un objetivo que es ascender con este club, que sería maravilloso”, aseguró el futbolista, quien destacó la importancia de la propuesta del presidente y la confianza depositada en él. En ese sentido, también fue contundente sobre su presente personal “mi conducta va a ser adentro de la cancha, no afuera, que quede claro”.

Sobre su adaptación al equipo, Centurión agregó: “Poco y nada conocía de Racing, pero eso no impide que el conocimiento sea de a partir de ahora. Me voy a poner esta camiseta con total orgullo y es la ilusión de todos los racinguistas”.

El jugador llega tras su paso por Boca, San Lorenzo y Oriente Petrolero, con 30 años asegura estar en un momento de madurez y preparación física que le permitirá asumir este nuevo desafío en el fútbol argentino.

El presidente Manuel Pérez expresó su expectativa por el refuerzo: “Trajimos al jugador del pueblo argentino que hoy es el jugador del pueblo de Córdoba. Esperamos que con su llegada podamos cumplir el objetivo de ascender y darle jerarquía a nuestra institución”.