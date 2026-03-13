Cerveza negra con fernet: la mezcla que propone un sommelier para celebrar San Patricio

A pocos días de la celebración de San Patricio, el sommelier de cerveza Martín Boan propuso una combinación poco habitual para los consumidores cordobeses: cerveza negra con un toque de fernet. La sugerencia surgió durante una entrevista en el programa "Es por Acá" de Punto a Punto Radio, en la previa del tradicional festejo vinculado a la cultura cervecera.

“El 17 se celebra el día de San Patricio, que conmemora la muerte de este santo patrón irlandés, así que todo se tiñe de verde y se toma mucha cerveza”, explicó Boan.

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En ese contexto, el especialista planteó una mezcla que llamó la atención. “Una cerveza negra con un toquecito de fernet va como piña”, aseguró, al ser consultado sobre combinaciones posibles dentro del mundo cervecero. El sommelier insistió en la propuesta y recomendó probarla.

Boan explicó que la cerveza permite múltiples variantes y combinaciones, muchas de ellas vinculadas a la cultura gastronómica de cada lugar. En ese sentido, señaló que actualmente existen cervezas que incorporan ingredientes como frutas, especias o incluso otras bebidas alcohólicas.

Durante la charla también destacó que el estilo de cerveza puede potenciar distintos sabores en la comida. Las variedades más lupuladas para acompañar platos intensos y las cervezas negras para comidas con sabores tostados, como los asados. “Una buena Stout va muy, muy bien para un asado. Y si querés una Imperial Stout, aún mejor”.

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El especialista también remarcó que la temperatura ideal de la cerveza depende del clima del lugar donde se consuma. “Todo depende del tema climatológico. Si estás en un lugar muy caluroso tiene que servirse lo más fría posible, pero si estás en un lugar fresco alcanza con que esté apenas fría”, indicó.

Finalmente, Boan subrayó que, más allá de las recomendaciones técnicas, la cerveza debe disfrutarse sin demasiados formalismos. “La cerveza es para tomar con amigos y disfrutar la charla, el momento y pasarla bien”, concluyó.