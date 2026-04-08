Cinco diques de Córdoba superan su nivel de vertedero tras las lluvias

Las intensas precipitaciones registradas en Córdoba durante los últimos días provocaron un incremento sostenido en los niveles de los principales embalses, al punto de que cinco de los seis diques más importantes de la provincia ya superan su nivel de vertedero. Según datos oficiales relevados, los embalses Dique San Roque, Dique La Quebrada, Dique Los Molinos, Embalse de Río Tercero y Dique Cruz del Eje se encuentran evacuando excedentes hídricos mediante válvulas y compuertas.

El fenómeno se da en un contexto de lluvias persistentes que generaron una recuperación acelerada de los reservorios. En detalle, el San Roque se ubica 53 centímetros por encima de su capacidad máxima, Los Molinos 86 centímetros, Embalse 31 centímetros, La Quebrada 6 centímetros y Cruz del Eje 3 centímetros por encima del nivel del vertedero.

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En contraste, otros embalses aún no alcanzaron su cota máxima. El Dique La Viña se encuentra a 22 centímetros de su capacidad plena, mientras que el Dique El Cajón presenta un margen de 4,23 metros y el Dique Pichanas de 3,22 metros.

Ante este escenario, se mantiene el monitoreo permanente y la regulación hídrica para evitar riesgos en zonas aguas abajo, especialmente en localidades como Villa Carlos Paz, Río Ceballos y Capilla del Monte. Las autoridades continúan solicitando extremar precauciones en áreas ribereñas ante la crecida de ríos y arroyos.

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A 22 días del inicio del período seco, desde el Gobierno destacaron que el nivel actual de los diques es óptimo, lo que garantiza reservas de agua para los próximos meses, aunque remarcaron la importancia de sostener controles ante posibles nuevas precipitaciones.