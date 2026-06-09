Cinco familias denunciantes y una nueva marcha: piden imputar al acusado de abusos en Carlos Paz y frenar su salida del país

La causa por presuntos abusos sexuales en el jardín de infantes Niño Dios de Villa Carlos Paz sumó esta semana un nuevo frente. Los abogados Pablo Pigini y Macarena Martín Ubiergo presentaron ante la fiscal Jorgelina Gómez un escrito en el que solicitan formalmente la imputación del sacerdote Alejandro Nicola y la extensión de la investigación a los directivos y autoridades del establecimiento parroquial. En tanto, la comunidad de padres convocó a una movilización para este viernes a las 12:30 frente al edificio de Tribunales de Villa Carlos Paz, en calle Güemes 275.

El escrito judicial plantea que "existen elementos suficientes para superar el estadio meramente investigativo respecto de la persona señalada en las denuncias". El texto firmado por los letrados agrega que la imputación formal garantizaría "el pleno ejercicio del derecho de defensa" del sacerdote y permitiría "el avance ordenado de la investigación".

Hay una quinta denuncia en el jardín de Carlos Paz: la víctima describió los abusos con detalles precisos

La causa registra actualmente cinco denuncias de distintas familias cuyos hijos concurrían al establecimiento. La primera fue presentada el 19 de mayo de 2025. A partir de esa fecha, según indica el escrito, las autoridades de la institución educativa tomaron conocimiento de la denuncia, lo que obliga a la Fiscalía a determinar qué medidas adoptaron para resguardar la integridad de los alumnos y colaborar con la investigación.

El texto de la querella apunta específicamente a la eventual pérdida de registros fílmicos del establecimiento: "Según surge de distintas actuaciones y manifestaciones efectuadas por las familias, parte de dicho material no habría estado disponible al momento de ser requerido por la Justicia".

Además de pedir la imputación del sacerdote, los abogados solicitan que la investigación se amplíe a los directivos, representantes legales y demás autoridades de la institución, a fin de determinar "si quienes tenían conocimiento de las denuncias cumplieron con los deberes que les imponía su función o si, por el contrario, existieron conductas que pudieron haber dificultado, demorado u obstaculizado el adecuado esclarecimiento de los hechos".

La urgencia de la convocatoria del 12 de junio tiene además un componente concreto: según difundieron las propias familias en material de comunicación comunitaria, el sacerdote contaría con pasajes adquiridos para viajar a Europa el 26 de junio, motivo por el cual exigen que la Fiscalía defina su situación procesal.

"Mientras las familias sufren, la máxima autoridad del colegio prepara las valijas", señala uno de los flyers de la convocatoria. La marcha apunta a exigir tanto la imputación inmediata como una medida que impida la salida del país del sacerdote.

Fotos en texto: Luis Tórtolo