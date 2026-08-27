Con 45 locales y 3.500 m² cubiertos, CaO ultima detalles para su apertura en La Calera

El paseo comercial CaO ingresa en la recta final de su construcción en La Calera. El proyecto "nació para generar un espacio moderno, cómodo y cercano, donde los vecinos puedan resolver buena parte de sus actividades del día a día”, destaca la Lic. Martina del Valle Moreno, vocera oficial del emprendimiento.

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Asimismo añade: “Buscamos que sea abierto, integrado al entorno y pensado como un punto de encuentro”. En total, el complejo albergará 45 locales comerciales -de los cuales 40 ya están alquilados- articulados en un mix “priorizando la complementariedad de rubros antes que la sobreoferta de un mismo sector” -en palabras de Martina-.

Así, la propuesta incluye el supermercado La Vaquita, la farmacia Me.Dicarlo, dietética Eatwell y también opciones de bazar y librería, además de espacios de cafetería y locales gastronómicos como Barilatte y Delicias Argentinas Bakery.

Por otro lado, contará con módulos orientados a servicios de salud, consultorios oftalmológicos y centros de actividad física, entre los que se encuentran confirmados Fit Factory y Flex Pilates.

A esto se suma infraestructura de coworking, energía solar y soluciones tecnológicas y de seguridad desarrolladas e implementadas junto a la firma Batcom. Finalmente, integra áreas de circulación peatonal, playas de estacionamiento y parquización.

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Impacto local y apertura progresiva

Uno de los pilares que impulsó el desarrollo del proyecto fue el análisis demográfico del sector. La ubicación elegida registra una población consolidada de más de 13.700 habitantes en un radio de apenas 500 metros. "El dato confirma que existe una demanda real de comercios y servicios de cercanía", explica del Valle Moreno.

Y agrega: "La expectativa es mantener un flujo permanente durante todo el día y no depender exclusivamente de determinados horarios o de los fines de semana. La variedad comercial fue pensada justamente para generar distintos motivos de visita a lo largo de toda la jornada".

Además del impulso al comercio minorista, el desarrollo apunta a traccionar 200 puestos de empleo a través de las operaciones de los locales y de los servicios de administración, limpieza, mantenimiento, seguridad y gestión de espacios verdes.

"Esperamos que CaO contribuya a fortalecer la actividad comercial y que proveedores, profesionales y emprendimientos puedan integrarse al funcionamiento cotidiano del paseo", puntualiza la vocera. Con las obras en etapa de terminaciones y la puesta a punto de la infraestructura técnica, el paseo prevé realizar una inauguración progresiva a partir del 30 de septiembre.