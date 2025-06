Con Manzoni a la cabeza, jóvenes del PRO exploran posible alianza con LLA

El escenario político nacional está en plena ebullición porque los principales espacios se mueven con la mira puesta en el cierre de listas de las elecciones de medio término. Con esa premisa, los diferentes partidos ultiman definiciones respecto a posibles alianzas para competir en octubre.

En los últimos días, se reunieron los apoderados de La Libertad Avanza en Córdoba: el jefe del bloque de Diputados, Gabriel Bornoroni, y su mano derecha, Gonzalo Roca, junto a Facundo Manzoni, intendente de Viamonte.

Un dirigente que busca ser la renovación del PRO cordobés. Entre otros temas, en ese encuentro se habló de la posibilidad de sumar dirigentes jóvenes del PRO e intendentes desencantados con ese signo político en los próximos comicios de octubre.

El propio Manzoni reconoció esta reunión a Perfil Córdoba. “Me llamaron, me reuní con ellos y me plantearon que comencemos a caminar juntos”, comentó el intendente quien atendió a este medio desde arriba de un tractor mientras culminaba con la trilla en su campo. La declaración de Manzoni sorprende, porque hasta hace apenas dos meses, el intendente aseguraba que en esta elección el PRO debía hacer una patriada, ir sólo y desde allí comenzar a refundarse.

En principio, parece un cambio de posición. “Acá no hay que pensar en una elección de 40 o 50 puntos con las que estábamos acostumbrados. Esto es una patriada, no vas a sacar 40/50 pun tos: vas a hacer una elección de un par de puntos, pero con la idea de refundar un espacio político que sea alternativo”, decía el dirigente a este medio en marzo.

Después de 10 años, regresó el Turismo Carretera al Cabalén

Manzoni no descarta que ese escenario siga siendo una opción, sin embargo, hay otras cartas echadas sobre la mesa. ¿Qué pasó en el medio desde marzo hasta aquí que afectó el ánimo de algunos dirigentes sub 40? La visita de Macri a la Bolsa de Comercio del pasado 28 de marzo se esperaba con ansias por un grupo de jóvenes amarillos, entre los que se encontraba el propio Manzoni, Pablo Cornet –intendente de Villa Allende– y Mariam Monguzzi, joven empresaria de la zona de Sierras Chicas.

Este grupo, y otros jóvenes más, esperaban una “bendición” a lo que ellos de nominaban el ‘Nuevo PRO’, un espacio desde el que buscaban refundar las ideas del partido. Nada de eso ocurrió. Macri apuntaló a un nuevo interventor cercano a Soher El Sukaria y el grupo joven acusó la desilusión del golpe.

A partir de allí no hubo acercamientos, ni llamadas por parte de dirigentes nacionales que propiciaran algún tipo de unión entre la camada tradicional de dirigentes y el grupo que buscaba insertar se en ese lote.

Condiciones

Manzoni asegura que tiene muchas similitudes en la manera de pensar con los libertarios pero marca las diferencias. “Compartimos un montón de cosas. Sin embargo, no comparto las formas, no me parece negarle el saludo a la vicepresidenta, o al jefe de Gobierno porteño, ese conflicto permanente con el periodismo, soy más de consenso y de diálogo”, afirma el intendente.

En el diálogo con Bornoroni y Roca, Manzoni puso ciertas cláusulas en caso de querer ir juntos. La primera es no ir con el sello de La Libertad Avanza. “Podríamos ir con Juntos por la Libertad o algo similar”, reconoció.

La segunda es darle espacios expectables a los dirigentes del PRO y no ser un mero relleno. “Hace un mes creamos el Unico (Unión de Intendentes Cordobeses) que representa a 80 intendentes, intendentes electos por Juntos por el Cambio, creemos que en Córdoba hubo un recambio generacional y tiene que estar representado”.

Candidato testimonial

Manzoni subraya algunas cuestiones vinculadas a su rol como intendente de Viamonte. La primera es que tiene pensado cumplir su mandato.

“Mi idea es gobernar mi pueblo por los 30 meses que me quedan. Son 1.800 habitantes que confían en mí”, asegura. Pero también agrega que si su figura suma en una boleta electoral, estaría dispuesto a integrar la lista y luego regresar a su lugar en Viamonte. “Estoy para sumarle a mi partido en donde consideren que haga falta”.

Cuando Manzoni habla de su partido, remarca que se trata del PRO. “Soy PRO de pura cepa, eso tiene que quedar totalmente claro”.

“Sigo creyendo que el PRO se renueva o muere y segui mos en esa disyuntiva. Luego de la elección en Capital Fede ral se ha dejado libre la decisión por distrito, si bien el PRO a nivel provincial está intervenido, creo que la intervención trajo un montón de cosas, pero no se ve una reconstrucción partidaria, se ha quedado en las gateras”, indica.

Para sumar un poco más de datos al desencanto que los jóvenes PRO de Córdoba tienen con Mauricio Macri, Manzoni reconoció que se reunió con Patricia Bullrich hace 10 días y hablaron un abanico de temas, entre ellos electorales.

Nombres

Consultado respecto a los nombres de dirigentes que podría aportar el espacio, Manzoni dijo que hay varios perfiles políticos y técnicos, y señaló los nombres de Pablo Cornet (Villa Allende); Sara Majorel, actual intendenta de Marcos Juárez quien también es pretendida por la conducción del PRO en la provincia, y Mariam Monguzzi, entre otros.