Conflicto abierto: El PJ ratifica el artículo cuestionado y crece el malestar de los gremios

La reunión en la Unicameral que encabezó Facundo Torres (presidente provisorio) y David Consalvi (secretario general de la Gobernación) con los gremios estatales, no modificó el escenario de tensión, de cara a la segunda lectura del presupuesto 2026. Las partes ratificaron sus posiciones que chocan. El artículo de la polémica acerca de la suba de aportes de los estatales a la Caja -de hasta un 4%- que figura en el paquete económico del gobierno de Martín Llaryora se mantiene firme.

En la mesa de diálogo que activó Torres, los representantes de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones y las autoridades provinciales sostuvieron sus posturas, mientras los cuerpos orgánicos protestaban en inmediaciones de la sede del Poder Legislativo.

Hubo diferentes columnas de gremios que sumaron otros reclamos. También se movilizaron agrupaciones de izquierda y de la economía popular. Por eso, el acto improvisado en dirección a la sede del ERSEP, ahí se impuso el vallado policial, no congregó a todos los representantes sindicales. El Suoem y otros gremios no quisieron mezclar los temas. La UEPC, las CTA y otros sindicatos ampliaron sus demanda y se pronunciaron en contra de la reforma laboral de Javier Milei.

En la sede de la Unicameral, las caras visibles de los gremios mantuvieron la reunión con Torres y Consalvi, quienes estuvieron acompañados por el titular de la Caja de Jubilaciones y la legisladora Nadia Fernández, entre otros. A la salida, el presidente provisorio la calificó como "muy positiva", aunque dejó en claro la preocupación por tenor del rojo de la Caja de Jubilaciones.

"Estamos solamente prorrogando un artículo que ya existía en los códigos tributarios anteriores, que no lo estamos activando”, dijo Torres a Perfil Córdoba. Así aludió, puntualmente, a la suba de los aportes de los estatales -de hasta un 4%- a la Caja para palear el rojo existente.

La segunda autoridad de la Legislatura afirmó que la Caja de Jubilaciones atraviesa "una situación acuciante y complicada", al remarcar que la Provincia -por ahora- recibe "los 5.000 millones de pesos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le obliga al Estado nacional -de manera paliativa- a darle a la Caja de Jubilaciones de Córdoba" y que "vamos a tratar de aumentar el envío de estos fondos porque la situación es alarmante", remarcó.

Para el 2026, el Ejecutivo provincial proyecta un déficit de alrededor de 750.000 millones de pesos. "Estamos a la baja en la provincia porque la coparticipación baja, porque los ingresos propios también, en virtud de que la economía también está a la baja", advirtió la espada oficialista.

Al defender el articulado específico de la modificación al Código Tributario que forma parte del paquete económico 2026, Torres subrayó: "Tenemos que tener previsiones con respecto a que la Caja de Jubilaciones no se hunda".

"Este artículo 63 del Código Tributario lo queremos mantener, pero sin activar. Hoy en día tenemos un artículo similar o igual a este que prevé el 2% y que no hemos activado", aclaró quien comanda el bloque del PJ. Así dejó firme la posición del gobierno para la segunda lectura del presupuesto y las otras dos leyes económicas que se dará en la sesión del 17 de diciembre.

Ante la magnitud del rojo de la Caja, Torres expresó que esta mesa de diálogo con los sindicatos tendrá carácter de "permanente". En este primer encuentro, las posiciones se mantuvieron inalterables. Los gremios evalúan cómo seguir al reafirmar el rechazo de que haya nuevos descuentos o rebajas salariales.

"Estamos tratando de entre todos -hoy con los sindicatos en esta mesa trabajo que definimos va a ser permanente- el sobrellevar el mal momento económico y de exigir la Nación que cumpla con lo que tiene que cumplir", declaró el parlamentario peronista.

En este plano, Torres renovó la demanda al Ejecutivo nacional: "Es una obligación legal de enviar los fondos a las cajas no transferidas como la de la provincia de Córdoba y de que el sistema no colapse”.

Consultado sobre sí el proyecto de declaración de emergencia de la Caja, que plantea el socialista Matías Chamorro, fue motivo de abordaje de la reunión, el parlamentario manifestó que "se hablaron de todas las cuestiones", pero no ahondó en detalles. En filas del oficialismo dicen que esa iniciativa es un aporte más para el análisis de cómo se afronta el rojo del sistema previsional, pero no es algo firme. "No es que se vaya a trata ahora", confió un interlocutor.

Los gremios y el arco opositor en la Unicameral ya alzaron la guardia. La oposición cambiemista rechaza tanto el artículo de la polémica como la iniciativa de Chamorro. La deloredista Alejandra Ferrero calificó como "confiscatorio y salvaje" al proyecto del socialista que integra el oficialismo.

"El 82% no lo tienen que devolver los jubilados, lo tiene que devolver el gobierno que se lo sacó. Espero no se animen a tanto", cuestionó la radical y fustigó: "Se animan llamar ‘solidario’ el proyecto con el que quieren financiar el desfalco de la Caja. Un nuevo recorte con el que quieren topear las jubilaciones".

Queda firme

De cara a la segunda lectura del presupuesto, Torres ratificó que el oficialismo sostendrá el artículo 63 de la modificatoria al Código Tributario del año próximo. "Nosotros vamos a mantener ese artículo, se los explicamos, y yo les pedí personalmente que les manifiesten a todos los compañeros de cada uno de los sindicatos cómo era la situación. No estábamos activando ninguna cláusula. A su vez, estamos atados también a que el gobierno nacional envíe los fondos", acentuó.

"El déficit es muy grande y las arcas provinciales –lógicamente- están en detrimento al igual que la macroeconomía y que, lamentablemente, nosotros tenemos la obligación de tener este artículo para que en caso de ser necesario y pertinente nos juntemos de vuelta con los secretarios generales y estimemos cómo lo activamos, pero no se está activando", sentenció Torres.

Rechazo de gremios

A la salida de la reunión con Torres y Consalvi, el secretario general de UEPC, Roberto Cristalli le dijo a Perfil Córdoba que los gremios sostienen el reclamo que los movilizó hasta la Unicameral. Resisten nuevos aumentos en los aportes personales que hacen los trabajadores a la Caja de Jubilaciones.

"Si bien es una facultad que va a tener el gobernador de aplicarlo o no, en la práctica hoy ya estamos aportando un 4% prácticamente todos. Además del 11 que aportamos en el caso de los docentes. Hay sectores que aportan el 18 más el 4, están aportando el 22%... sumado a eso lo del Apross", se quejó.

En un mensaje dirigido al gobierno provincial, el referente de los docentes estatales arremetió: "Nosotros no somos los responsables del déficit que se generó en la Caja durante todo este tiempo". "No estamos en condiciones de recibir nuevos descuentos", subrayó Cristalli al reforzar la negativa gremial.

Asimismo, el titular de UEPC reclamó una audiencia con los legisladores y los bloques a nivel nacional "para ver qué van a hacer" con el presupuesto del gobierno de Milei. "Queremos apoyar el reclamo de Córdoba en la Corte Suprema. Queremos saber qué van a hacer nuestros representantes y también discutir la cuestión de la reforma laboral", sumó.

Ante el mar de fondo en torno a las propuestas o choques de posiciones respecto a qué hacer con el rojo de la Caja, Cristalli rechazó de plano la idea de que sea transferida a la Nación. "No. De ninguna manera estamos de acuerdo con eso", resaltó. "Tampoco está en condiciones de hacerlo", aportó.

"Ni tampoco administrarla los gremios, porque hoy el déficit que tiene la Caja es insostenible y lo único que vamos a hacer es empiojar la cosa”, remató el representante sindical de los docentes provinciales. En cuanto a cómo sigue el reclamo y sí hay posibilidades de intensificar las protestas, el gremialista dijo. "Lo vamos a analizar con todos los gremios estatales".