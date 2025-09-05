Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 5 de septiembre

Este viernes 5 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.375 pesos y cotiza a 1.335 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.375.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.349.
  • - Venta: $1.379.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.377,04 para la compra, y $1.378,30 para la venta.

Este viernes 5 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.375.

BBVA

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.380.

ICBC

  • - Compra: $1.295.
  • - Venta: $1.389.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.350.
  • - Venta: $1.390.

Banco Santander

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.380.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.380.

Banco Macro

  • - Compra: $1.355.
  • - Venta: $1.385.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.344.
  • - Venta: $1.384.
