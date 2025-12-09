Córdoba: detuvieron a un hombre por abuso sexual contra su sobrina nieta de 12 años

Un caso estremecedor sacudió al barrio José Hernández de Deán Funes. Un hombre de 43 años fue detenido en la vía pública, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra su sobrina nieta, una menor de apenas 12 años. La detención se produjo luego de que la Fiscalía de Instrucción esperara el regreso del sospechoso a la ciudad. El hombre se encontraba trabajando en una obra en Córdoba y, al volver, fue interceptado por la policía.

Todo comenzó cuando la nena acudió al hospital local por una supuesta infección urinaria. Durante la revisación, el personal médico detectó signos que encendieron las alarmas y dieron aviso inmediato a las autoridades. La menor fue trasladada al Polo Integral de la Mujer, donde los exámenes confirmaron que había sido víctima de abuso sexual con acceso carnal.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía libró la orden de detención contra el tío abuelo de la víctima. El hombre fue trasladado a la dependencia policial y luego derivado al Complejo Carcelario de Cruz del Eje, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia.