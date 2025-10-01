El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 1 de octubre

Este miércoles 1 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.400 pesos y cotiza a 1.350 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.350.

- Venta: $1.400.

Dólar Blue

- Compra: $1.429.

- Venta: $1.460.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.490,89 para la compra, y $1.491,66 para la venta.

Este miércoles 1 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.350.

- Venta: $1.415.

BBVA

- Compra: $1.355.

- Venta: $1.410.

ICBC

- Compra: $1.325.

- Venta: $1.405

Banco Galicia

- Compra: $1.350.

- Venta: $1.400.

Banco Santander

- Compra: $1.355.

- Venta: $1.405.

Banco Credicoop

- Compra: $1.360.

- Venta: $1.410.

Banco Macro

- Compra: $1.350.

- Venta: $1.440.

Banco Supervielle