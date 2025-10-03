El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 3 de octubre

Este viernes 3 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.450 pesos y cotiza a 1.400 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.400.

- Venta: $1.450.

Dólar Blue

- Compra: $1.434.

- Venta: $1.465.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.501,51 para la compra, y $1.507,39 para la venta.

Este viernes 3 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.400.

- Venta: $1.465.

BBVA

- Compra: $1.400.

- Venta: $1.455.

ICBC

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.455

Banco Galicia

- Compra: $1.400.

- Venta: $1.450.

Banco Santander

- Compra: $1.405.

- Venta: $1.455.

Banco Credicoop

- Compra: $1.400.

- Venta: $1.450.

Banco Macro

- Compra: $1.405.

- Venta: $1.470.

Banco Supervielle