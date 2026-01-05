Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 5 de enero

Este lunes 5 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.495 pesos y cotiza a 1.445 pesos para la compra.

pesos argentinos y dólares
Pesos argentinos y dólares | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este lunes 5 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.495 pesos y cotiza a 1.445 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.445.
  • - Venta: $1.495.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.514
  • - Venta: $1.546.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.505,01 para la compra, y $1.506,21 para la venta.

Este lunes 5 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.445.
  • - Venta: $1.505.

BBVA

  • - Compra: $1.445.
  • - Venta: $1.495.

ICBC

  • - Compra: $1.445.
  • - Venta: $1.495.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.449.
  • - Venta: $1.489.
También te puede interesar
En esta Nota