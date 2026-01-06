El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 6 de enero

Este martes 6 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.495 pesos y cotiza a 1.445 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.445.
- - Venta: $1.495.
Dólar Blue
- - Compra: $1.499
- - Venta: $1.531.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.499,77 para la compra, y $1.500,59 para la venta.
Este martes 6 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.445.
- - Venta: $1.505.
BBVA
- - Compra: $1.445.
- - Venta: $1.495.
ICBC
- - Compra: $1.445.
- - Venta: $1.495.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.453.
- - Venta: $1.493.