El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 6 de octubre

Este lunes 6 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.450 pesos y cotiza a 1.400 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
Dólar Blue
- - Compra: $1.424.
- - Venta: $1.455.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.497,63 para la compra, y $1.499,17 para la venta.
Este lunes 6 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.465.
BBVA
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.455.
ICBC
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.455
Banco Galicia
- - Compra: $1.405.
- - Venta: $1.455.
Banco Santander
- - Compra: $1.405.
- - Venta: $1.455.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
Banco Macro
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.460.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.406.
- - Venta: $1.456.