El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 7 de enero

Este miércoles 7 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.490 pesos y cotiza a 1.440 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.440.

- Venta: $1.490.

Dólar Blue

- Compra: $1.504

- Venta: $1.536.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.497,98 para la compra, y $1.498,58 para la venta.

Este miércoles 7 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.440.

- Venta: $1.500.

BBVA

- Compra: $1.440.

- Venta: $1.490.

ICBC

- Compra: $1.445.

- Venta: $1.495.

Banco Supervielle