El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 7 de enero

Este miércoles 7 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.490 pesos y cotiza a 1.440 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.490.
Dólar Blue
- - Compra: $1.504
- - Venta: $1.536.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.497,98 para la compra, y $1.498,58 para la venta.
Este miércoles 7 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.500.
BBVA
- - Compra: $1.440.
- - Venta: $1.490.
ICBC
- - Compra: $1.445.
- - Venta: $1.495.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.453.
- - Venta: $1.493.