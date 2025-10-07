El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 7 de octubre

Este martes 7 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.455 pesos y cotiza a 1.405 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.405.
- - Venta: $1.455.
Dólar Blue
- - Compra: $1.434.
- - Venta: $1.465.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.494,19 para la compra, y $1.496,33 para la venta.
Este martes 7 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.405.
- - Venta: $1.470.
BBVA
- - Compra: $1.405.
- - Venta: $1.460.
ICBC
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.460
Banco Galicia
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.460.
Banco Santander
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.460.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
Banco Macro
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.470.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.413.
- - Venta: $1.453.