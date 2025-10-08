Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 8 de octubre

Este miércoles 8 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.455 pesos y cotiza a 1.405 pesos para la compra.

COTIZACIÓN DEL DÓLAR EN CÓRDOBA. | CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.405.
  • - Venta: $1.455.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.444.
  • - Venta: $1.475.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.533,02 para la compra, y $1.534,23 para la venta.

Este miércoles 8 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.405.
  • - Venta: $1.470.

BBVA

  • - Compra: $1.405.
  • - Venta: $1.460.

ICBC

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.490

Banco Galicia

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.460.

Banco Santander

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.460.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.405.
  • - Venta: $1.455.

Banco Macro

  • - Compra: $1.410.
  • - Venta: $1.470.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.413.
  • - Venta: $1.453.
