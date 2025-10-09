El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 9 de octubre

Este jueves 9 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.455 pesos y cotiza a 1.405 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.405.

- Venta: $1.455.

Dólar Blue

- Compra: $1.459.

- Venta: $1.490.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.526,82 para la compra, y $1.527,55 para la venta.

Este jueves 9 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.405.

- Venta: $1.470.

BBVA

- Compra: $1.405.

- Venta: $1.460.

ICBC

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.495

Banco Galicia

- Compra: $1.415.

- Venta: $1.465.

Banco Santander

- Compra: $1.415.

- Venta: $1.465.

Banco Credicoop

- Compra: $1.405.

- Venta: $1.455.

Banco Macro

- Compra: $1.415.

- Venta: $1.475.

Banco Supervielle