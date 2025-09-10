El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 10 de septiembre

Este miércoles 10 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.425 pesos y cotiza a 1.375 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.425.
Dólar Blue
- - Compra: $1.369.
- - Venta: $1.399.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.429,53 para la compra, y $1.430,36 para la venta.
Este miércoles 10 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.440.
BBVA
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.430.
ICBC
- - Compra: $1.370.
- - Venta: $1.457.
Banco Galicia
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.430.
Banco Santander
- - Compra: $1.385.
- - Venta: $1.435.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.440.
Banco Macro
- - Compra: $1.385.
- - Venta: $1.445.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.386.
- - Venta: $1.436.