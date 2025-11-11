El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 11 de noviembre

Este martes 11 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.395 pesos y cotiza a 1.445 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.445.
Dólar Blue
- - Compra: $1.409
- - Venta: $1.440.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.458,01 para la compra, y $1.452,94 para la venta.
Este martes 11 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.455.
BBVA
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.455.
ICBC
- - Compra: $1.385.
- - Venta: $1.445.
Banco Galicia
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
Banco Santander
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
Banco Macro
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.450.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.407.
- - Venta: $1.447.