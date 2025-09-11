Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 11 de septiembre

Este jueves 11 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.435 pesos y cotiza a 1.385 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.400 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.435.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.379.
  • - Venta: $1.409.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.426,61 para la compra, y $1.427,94 para la venta.

Este jueves 11 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.390.
  • - Venta: $1.450.

BBVA

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.435.

ICBC

  • - Compra: $1.375.
  • - Venta: $1.437.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.430.

Banco Santander

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.435.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.375.
  • - Venta: $1.435.

Banco Macro

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.445.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.392.
  • - Venta: $1.442.
