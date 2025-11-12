Perfil
CóRDOBA
MONEDA EXTRANJERA

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 12 de noviembre

Este miércoles 12 de noviembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.440 pesos y cotiza a 1.390 pesos para la compra.

04-01-2024 city Córdoba dólar cotización
CITY DE CÓRDOBA. | FOTO CEDOC PERFIL.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.390.
  • - Venta: $1.440.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.424
  • - Venta: $1.455.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.454,72 para la compra, y $1.456,05 para la venta.

Este miércoles 12 de noviembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.390.
  • - Venta: $1.450.

BBVA

  • - Compra: $1.390.
  • - Venta: $1.445.

ICBC

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.445.

Banco Galicia

  • - Compra: $1.390.
  • - Venta: $1.440.

Banco Santander

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.450.

Banco Credicoop

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.450.

Banco Macro

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.445.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.398.
  • - Venta: $1.438.
