El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 14 de octubre

Este martes 14 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.375 pesos y cotiza a 1.325 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.325.

- Venta: $1.375.

Dólar Blue

- Compra: $1.389.

- Venta: $1.420.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.411,14 para la compra, y $1.414,92 para la venta.

Este martes 14 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.325.

- Venta: $1.390.

BBVA

- Compra: $1.335.

- Venta: $1.390.

ICBC

- Compra: $1.325.

- Venta: $1.385.

Banco Galicia

- Compra: $1.320.

- Venta: $1.370.

Banco Santander

- Compra: $1.335.

- Venta: $1.385.

Banco Credicoop

- Compra: $1.330.

- Venta: $1.380.

Banco Macro

- Compra: $1.305.

- Venta: $1.380.

Banco Supervielle