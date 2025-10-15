El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre

Este miércoles 15 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.385 pesos y cotiza a 1.335 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.385.
Dólar Blue
- - Compra: $1.404.
- - Venta: $1.435.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.448,86 para la compra, y $1.451,58 para la venta.
Este martes 14 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.400.
BBVA
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.390.
ICBC
- - Compra: $1.345.
- - Venta: $1.420.
Banco Galicia
- - Compra: $1.335.
- - Venta: $1.385.
Banco Santander
- - Compra: $1.345.
- - Venta: $1.395.
Banco Credicoop
- - Compra: $1.340.
- - Venta: $1.390.
Banco Macro
- - Compra: $1.330.
- - Venta: $1.400.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.345.
- - Venta: $1.385.